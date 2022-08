Ukrainas pretuzbrukums piespiež okupantus pārvērtēt prioritātes, secina ISW

Gatavojoties vēl plašākam Ukrainas spēku pretuzbrukumam, Krievija koriģē savu spēku un tehnikas pārvietošanu, teikts ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) jaunākajā ziņojumā par situāciju frontē.

Piemēram, Krievija sākusi gatavoties Melitopoles aizsardzībai, jo tā ir svarīgs satiksmes mezgls starp Krievijas Rostovas apgabalu un Ukrainas dienvidiem.

Tai pat laikā okupanti pastiprina savu militāro grupējumu Doneckas virzienā ar Centrālā kara apgabala karavīriem. Šī apgabala vienības iepriekš darbojās Lisičanskas-Siverskas apkārtnē un augusta vidū pārtrauca "operatīvo pauzi".

"Arī Centrālā kara apgabala vienību pārvietošana uz Doneckas apkārtni liecina par to, ka Krievijas spēki priekšroku dod Siverskas ofensīvai, lai saglabātu uzbrukuma tempu Doneckas rajonā," raksta ISW.

Iepriekš ISW eksperti rakstīja, ka okupācijas spēku pārvietošanas liecina par to, ka iebrucēji nespēj realizēt vairāk par vienu uzbrukuma operāciju vienlaicīgi.

Tāpat domnīca norādīja uz Krievijas Ģenerālštāba paziņojumu par slikti apmācītā un nepieredzējušā trešā armijas korpusa personāla pārvietošanu okupantu pozīciju stiprināšanai Harkivas un Zaporižjes apgabalos.

Šo spēku izvēršana liecina par to, ka Krievija cenšas atjaunot militāro jaudu uzbrukumam Doneckas virzienā un Hersonas aizsardzībai.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.