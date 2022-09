Ukrainas pretuzbrukums sekmīgi virzās uz priekšu; okupantu morāli grauj nepietiekams atalgojums

Ukraiņi pretuzbrukumā panākuši progresu valsts dienvidos un austrumos, ziņo ASV domnīca "Institute for the Study of War"(ISW). Savukārt jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija teikts, ka okupantu spēki cieš no nepietiekamas darba samaksas, kas grauj karavīru morāli.

Ukrainas spēki virzās uz priekšu pa vairākām asīm Hersonas apgabala rietumos un ir nodrošinājuši teritoriju pāri Siverskijdoneckas upei Doneckas apgabalā, raksta ISW.

Pretuzbrukuma temps, visticamāk, katru dienu būtiski mainīsies. Ukrainas spēki strādā, lai vājinātu krievu karavīrus, neļaujot saņemt vajadzīgās piegādes. Okupanti dažkārt uzbruks un atgūs kādu zaudēto teritoriju, un, protams, veiks, iespējams, nežēlīgus artilērijas un gaisa uzbrukumus.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas spēki 4. septembrī atbrīvojuši divas apdzīvotas vietas, vienu Ukrainas dienvidos un vienu Doneckas apgabalā. Ukrainas amatpersonas dalījās ar materiālu, kurā redzams, kā bruņotie spēki paceļ Ukrainas karogu pie slimnīcas ēkas Visokopiļjā.

Russian Military withdraw from Southern part of Vysokopillya, Ukraine flag raised over Hospital Building. https://t.co/edWBeI3vUe pic.twitter.com/tlTMr0hDsu — Aldin 🇧🇦 (@tinso_ww) September 4, 2022



Savukārt Krievijas spēki Ukrainā turpina ciest no problēmām, kas saistītas ar morāli un disciplīnu, joprojām kā morāli graujošs faktors tiek minēta nepietiekamā darba samaksa, ziņo britu izlūki.

Krievijas karaspēka ienākumus veido pieticīga pamatalga, ko papildina dažādas prēmijas un piemaksas. Ukrainā, visticamāk, karavīri saskaras ar to, ka netiek izmaksātas pietiekami lielas kaujas prēmijas. Tas, iespējams, ir saistīts ar neefektīvu militāro birokrātiju, "īpašās militārās operācijas" neparasto juridisko statusu un korupciju komandieru vidū.

Okupantu bruņotie spēki pastāvīgi nav nodrošinājuši pamatvajadzības Ukrainā izvietotajam karaspēkam, tostarp atbilstošus formas tērpus, ieročus un pārtiku, kā arī samaksu. Tas ir veicinājis to, ka lielai daļai karaspēka mazinās motivācija iesaistīties karadarbībā, raksta Lielbritānija.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/d8BWWLuqCF 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/N07M1HoaK5

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 4, 2022

Krievijas iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.