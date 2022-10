Ukrainas spējas notriekt okupantu izmantotos Irānas dronus pieaug, ziņo Lielbritānija

Krievija turpina izmantot Irānas bezpilota lidaparātus, lai uzbruktu visā Ukrainā. Ukrainas centieni notriekt šos irāņu "Shahed-136" dronus kļūst arvien veiksmīgāki, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka oficiāli avoti, tostarp Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apgalvojis, ka Kijiva pārtvērusi līdz 85% uzbrukumu. Šie bezpilota lidaparāti ir lēni, trokšņaini un lido zemā augstumā, padarot tos viegli notriecamus, izmantojot parasto pretgaisa aizsardzību.

Krievija, visticamāk, izmanto arvien lielāku skaitu Irānas bezpilota lidaparātu, lai izkļūtu cauri efektīvajai Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmai. Maskava šos dronus izmantos kā aizstājēju Krievijā ražotajiem augstas precizitātes ieročiem, kuru skaits samazinās, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 October 2022

