Ukrainas spēki atbrīvojuši Robotini un virzās tālāk

Ukrainas spēki atbrīvojuši Zaporižjas apgabala Robotines ciemu un virzās tālāk, paziņojusi aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara.

Amatpersona apstiprināja ziņas, ka "ir atbrīvota Robotine un tālāk mūsu karavīri virzās uz dienvidaustrumiem" no šī ciema, raksta aģentūra UNIAN.

Par spīti ienaidnieka sīvajai pretestībai Ukrainas spēki virzās uz Novoprokopivku un Očeretuvati, papildina Maļara.

Robotyne is liberated! Ukrainian military is advancing towards Novoprokopivka and Ocheretuvate "despite fierce resistance" - Maliar. Robotyne is one of the key settlements on the way to Melitopol. pic.twitter.com/6qUlQ4flTO