Ukrainas spēki atguvuši visu Sumu apgabalu. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā. 45. diena (08.04.2022)

Krievijas pārstāvji pirms ANO balsojuma par Krievijas izslēgšanu no ANO Cilvēktiesību padomes draudējuši dalībvalstīm ar sekām Maskavai nelabvēlīga balsojuma gadījumā, atsaucoties uz vairākiem avotiem, ziņo raidsabiedrība CNN. Krievijas pārstāvju izplatītā zīmītē paskaidrots, ka par “nedraudzīgu žestu” tiks uzskatīts ne tika balsojums par Krievijas izslēgšanu no padomes, bet arī atturēšanās vai nepiedalīšanās balsojumā. ANO Ģenerālā asambleja ceturtdien nobalsoja par Krievijas izslēgšanu no Cilvēktiesību padomes. Šo iniciatīvu balsošanai izvirzīja ASV. Par Krievijas izslēgšanu nobalsoja 93 valstis, 24 bija pret, bet 58 atturējās.

Kijivas piepilsētā Bučā savāktas 320 nogalināto civiliedzīvotāju mirstīgās atliekas un 163 no tiem jau ir identificēti, paziņojis Bučas mērs Anatolijs Fedoruks. (UNIAN)

Kanādā budžetā iekļauta finanšu un militāra palīdzība Ukrainai – 550 miljoni dolāru bruņojumam un miljards dolāru kredītos, tviterī raksta Kanādas deputāts Ivans Beikers. Kanāda atbalstīšot Ukrainu līdz uzvarai.

Moldovā aizliegtas tā sauktās Georga lentas, kā arī okupantu simboli “Z” un “V”, kurus Krievijas spēki plaši izmanto iebrukuma laikā Ukrainā, raksta vietējais portāls “NewsMaker”.

Krievijas okupanti nozaguši humāno palīdzību, kas no Zaporižjas bija nosūtīta uz Melitopoli, raksta Melitopoles mērs Ivans Fjodorovs. Okupanti savākuši cilvēku evakuācijai paredzētos autobusus un automašīnas ar palīdzības kravām.

Vācijas kanclers Olafs Šolcs citu augsta ranga vācu politiķu spiediena dēļ atlicis gala lēmumu par aptuveni 100 tanku piegādi Ukrainai, atsaucoties uz saviem avotiem, raksta portāls “Politico”.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs ziņo, ka Baltkrievijā poligonos visā valstī notiekot karavīru kaujas sagatavošanas mācības un tiekot gatavoti "brīvprātīgie" jaunu vienību formēšanai.

Krievijas okupētajā Izjumā tā sauktās “Doņeckas tautas republikas” pārstāvji nosaukti par jauno “policiju”. Viņi nelegāli pārbauda dokumentus, pārmeklē cilvēkus un viņu mājas, ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs.

Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs pieļauj, ka Krievijas draudi par uzbrukumu Harkivai ir informatīvi psiholoģiskā operācija, lai novērstu Ukrainas armijas uzmanību no Izjumas. (Liga.net)

Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko publicējis video ar kapiem, kuros apglabāti Krievijas bombardēšanas upuri Čerņihivā. Video apstatāms šeit.

Lai arī Krievijas spēki ir aizgājuši no Kijivas apkārtnes, turpinās Žitomiras, Kijivas, Čerņihivas un Sumu apgabalu atbrīvošana, situācija saglabājas ļoti sarežģīta, ceturtdienas vakarā informēja Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs. Sevišķi bīstama situācija ir valsts dienvidos un austrumos, kur Krievija koncentrē spēkus masīvam uzbrukumam. Ukraina ar labi apmācītiem un motivētiem karavīriem, kā arī ar Rietumu partneru piešķirto ieroču palīdzību ir uzvarējusi kara “pirmo raundu”, skaidro ministrs. “Tomēr Krievija ir izdarījusi secinājumus un mainījusi taktiku. Tā pārslēdz konfliktu ilgstošajā fāzē un citā formā,” viņš uzsver. Ir sarucis kontakta kauju skaits, bet tā vietā notiek raķešu triecieni, aviācijas uzlidojumi, masveidā tiek izmantotas reaktīvās zalvju uguns sistēmas un tālas darbības artilērija, ar ko tiek grautas pilsētas. Apšaudes notiek no Krievijas un Baltkrievijas teritorijām, kā arī Melnās un Azova jūras. Līdz ar to karš pāriet fāzē, kurā sacenšas ar resursiem, kuri “Krievijai ir gandrīz nebeidzami, ja salīdzina ar Ukrainu”, analizē ministrs. “Lai uzvarētu tādā karā, mums ir vajadzīga cita palīdzība, nekā mēs saņēmām iepriekš,” atzīmē Rezņikovs.

No Krievijas okupācijas spēkiem pilnībā atbrīvots Sumu apgabals, piektdien no rīta paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Dmitrijs Živickis. Viņš brīdina iedzīvotājus nenobraukt no ceļiem, neizmantot meža ceļus un netuvoties vietām, kur stāv iznīcināta tehnika vai bijis Krievijas spēku izvietojums, jo okupanti aiz sevis atstājuši daudz mīnu un sprādzienbīstamu priekšmetu.

Kijivas apgabala Borodjankas ciematā ir vēl vairāk Krievijas okupantu upuru nekā Bučas pilsētā, savā videouzrunā ceturtdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "Vēl ir sākušies gruvešu pārmeklēšanas darbi Borodjankā. Tur ir daudz briesmīgāk nekā citās no okupantiem atbrīvotajās Kijivas apgabala pilsētās. Ir vēl vairāk Krievijas okupantu upuru. Bet kas notiks, kad pasaule uzzinās visu patiesību par to, ko Krievijas karavīri izdarīja Mariupolē? Tur gandrīz katrā ielā ir tas, ko pasaule ieraudzīja Bučā un citās Kijivas apgabala pilsētās pēc Krievijas karaspēka aiziešanas. Tāda pati nežēlība. Tikpat briesmīgi noziegumi," sacīja Zelenskis. Ceturtdien Borodjankā tika atrasti 26 civiliedzīvotāju līķi. (LETA)

Starptautiskais hakeru grupējums “Anonymous” apgalvo, ka tam ir izdevies piekļūt Kremļa videonovērošanas sistēmai. (LETA)

Kopš 24.februāra, kad sākās Krievijas pilna apjoma iebrukums Ukrainā, ir notikuši 103 uzbrukumi Ukrainas veselības aprūpei, kuros nogalināti 73 cilvēki un ievainots 51, ceturtdien paziņoja Pasaules Veselības organizācija (PVO). No PVO apstiprinātajiem 103 uzbrukumiem 89 skāra veselības aprūpes iestādes, bet 13 skāra transportu, ieskaitot ātrās palīdzības mašīnas. (LETA)

Amerikāņu TV kanāla "Fox News" žurnālists Bendžamins Hols atklājis, kādus ievainojumus guvis uzbrukumā Ukrainā. Automašīnu, kurā 39 gadus vecais Hols brauca kopā ar kolēģiem, 14. martā apšaudīja pie Kijivas. Divi Hola kolēģi incidentā gāja bojā. Žurnālists raksta, ka ir zaudējis pusi kājas, kā arī otras kājas pēdu. Viena roka tiekot "likta kopā", viena acs vairs nerāda un cietusi ir arī dzirde. Tomēr viņš esot laimīgs, ka vēl ir dzīvs.

Viens no zīmīgajiem vakardienas notikumiem ir fakts, ka Kremļa runasvīrs Dmitrijs Pekovs atzinis lielus Krievijas zaudējumus karā. Peskovs to atzinis intervijā "Sky News" žurnālistam Markam Ostinam. Ostins tiešraides sarunā norādījis: "Iemesls, kāpēc es teicu, ka tas [kara vešana] neiet pēc plāna, ir tas, ka esat atkāpušies no galvaspilsētas, prezidents Zelenskis joprojām ir pie varas, jūs esat zaudējuši tūkstošiem karavīru. Jūs esat pazaudējuši sešus ģenerāļus, simtiem tanku. Tas ir īsts pazemojums, ne tā?" Pēc tā Peskovs atbildēja: "Mums ir ievērojami karavīru zaudējumi. Tā mums ir milzīga traģēdija."

Ukrainas kontrolētajās Donbasa pilsētās vakar turpinājās masveidīga civiliedzīvotāju evakuācija. Varasiestādes brīdinājušas aizbraukt, kamēr tas vēl ir iespējams, baidoties no Kijivas apkārtnes pilsētās un Mariupolē piedzīvoto slaktiņu atkārtošanās. Starp tām ir Luhanskas apgabala pagaidu administratīvais centrs Severodonecka, Slovjanska un Kramatorska. Krievijas spēkiem ceturtdienas vakarā sabombardējot sliežu pārvadu pie Barvinkovas dzelzceļa stacijas, bloķēta tālāka Slovjanskas, Kramatorskas un Limanas evakuācija pa dzelzceļu, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas oficiālais "Twitter" profils. "Krievijai vergi ir vajadzīgi ne mazāk kā zeme. Iebrucēji piespiedu kārtā deportējuši desmitiem tūkstošu ukraiņu uz Krieviju," atzīmēts ministrijas paziņojumā.

