Ukrainas spēki guvuši iniciatīvu kaujās pie Bahmutas, ziņo Lielbritānija

Plašā pretuzbrukuma ietvaros Ukraina ir guvusi iniciatīvu uzbrukumos Bahmutas apkaimē, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka vairāku brigāžu operācijā Ukrainas spēki ir panākuši progresu gan pilsētas ziemeļu, gan dienvidu flangā.

Ir maz pierādījumu tam, ka Krievija saglabā nozīmīgas sauszemes spēku operatīvā līmeņa rezerves, kuras varētu izmantot, lai pastiprinātu spēkus pret daudzajiem draudiem, ar kuriem tā šobrīd saskaras plaši atdalītos sektoros, sākot no Bahmutas līdz Dņepras upes austrumu krastam, kas atrodas vairāk nekā 200 kilometru attālumā, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/KaElmA4XrT

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0GzUXS0JnC