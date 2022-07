Ukrainas spēki pakāpeniski virzās uz priekšu ap Hersonu, ziņo Lielbritānija

Ukrainas spēki turpina pakāpeniski virzīties uz priekšu Hersonas dienvidrietumu sektorā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija, visticamāk, koncentrēs aprīkojumu frontes līnijā Siverskas virzienā, aptuveni 8 kilometrus uz rietumiem no pašreizējās Krievijas frontes līnijas.

Okupanti šobrīd ietur pauzi, lai no jauna apgādātu spēkus pirms jaunu uzbrukuma operāciju uzsākšanas Doneckas apgabalā, vēsta britu izlūki.

Pastāv reāla iespēja, ka Krievijas tuvākais taktiskais mērķis būs Siverska, tās spēkiem cenšoties virzīties uz savu visticamāko operatīvo mērķi Slovjanskas-Kramatorskas pilsētvidē, noslēgumā raksta Lielbritānijas ministrija.

