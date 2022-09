Ukrainas spēki valsts dienvidos iznīcina 213 okupantus un vairāk nekā 40 tehnikas vienību

Ukrainas Bruņotie spēki otrdien valsts dienvidos iznīcinājuši 213 krievu okupantus un vairāk nekā 40 Krievijas militārās tehnikas vienību, paziņoja Operatīvā pavēlniecība "Dienvidi".

Starp iznīcinātajām militārās tehnikas vienībām ir septiņi tanki un 14 autobruņutehnikas vienības, četras haubices "Msta-S" un "Msta-B", divas pašgājējas haubices "Akacija" un četras pašgājējas artilērijas iekārtas.

Operatīvā pavēlniecība arī apstiprināja, ka ir sašauta munīcijas noliktava Blahodatnē un 7. desanta trieciendivīzijas vadības punkts Čornobajivkā.

Savukārt Ukrainas gaisa spēki notrieca Krievijas triecienlidmašīnas "Su-25" un Irānā būvētu kamikadzes dronu "Shahed-136".

Zelenskis par Krievijas iecerētajiem 'referendumiem': Ukrainas pozīcijas nemainīsies

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien komentēja Krievijas ieceri sarīkot okupētajās teritorijās tā sauktos "referendumus" par pievienošanos Krievijai, sakot, ka Ukrainas pozīcijas nemainīs "troksnis" vai kaut kādi paziņojumi no Krievijas.

"Šodien ir diezgan trokšņainas ziņas no Krievijas. Un daudz jautājumu šajā sakarā. Bet kas īsti ir noticis? Kas izskanējis no tā, kas nav skanējis agrāk? Mūsu pozīcijas ir skaidras un labi zināmas. Tikai tam vajadzētu mūs interesēt. Nevis tam, kas skan kaut kur, bet tam, kas ir mūsu uzdevums," sacīja Zelenskis savā vakara videouzrunā.

Viņš aicināja sniegt lielāku atbalstu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem, izlūkdienestam, Speciālo operāciju spēkiem, Ukrainas Drošības dienestam, Nacionālajai gvardei, policijai, robežsargiem - visiem, kas pakāpeniski atjauno valsts teritoriālo integritāti.

"Mūsu pozīcijas nemainās trokšņa vai kādu paziņojumu no kaut kurienes dēļ," uzsvēra Zelenskis, atzīmējot, ka Ukrainai šai ziņā ir pilnīgs partneru atbalsts.

Viņš uzsvēra, ka Ukrainas varas iestādes informē par notiekošo visus starptautisko attiecību subjektus. "Mēs redzam sapratni ne tikai no mūsu partneriem, bet arī no tām valstīm, kas mēģināja turēties malā no mūsu cīņas. Būs soļi Ukrainas atbalstam šādos apstākļos arī no svarīgākajām starptautiskajām organizācijām," apliecināja prezidents.

Viņš aicināja saglabāt vienotību, aizstāvēt Ukrainu, atbrīvot valsti un neizrādīt vājumu.

Zelenskis arī pateicās visiem Ukrainas draugiem un partneriem par otrdien pausto masveidīgo principiālo un stingro nosodījumu Krievijas mēģinājumiem sarīkot kārtējos pseidoreferendumus.

Jau vēstīts, ka ka pašpasludinātās "Luganskas tautas republika" un "Doneckas tautas republika" pirmdien paziņoja, ka 23.-27. septembrī rīkos referendumu par reģionu iekļaušanu Krievijas sastāvā. Par to paziņoja pašpasludināto "republiku" vadoņi Leonīds Pasečņiks un Deniss Pušiļins.

Otrdien par šāda referenduma rīkošanu 23.-27. septembrī paziņoja arī Krievijas spēku okupētās Hersonas apgabala daļas okupācijas administrācija un okupētās Zaporižjas apgabala daļas okupācijas vara.

Šādi paziņojumi izskanējuši pēc veiksmīga Ukrainas pretuzbrukuma, kas vainagojās ar okupēto Harkivas apgabala teritoriju atbrīvošanu.

Ukrainas Ārlietu ministrija, Centrālā vēlēšanu komisija un augstākās amatpersonas ir paziņojušas, ka šiem tā sauktajiem "referendumiem" nebūs nekādu juridisku seku.