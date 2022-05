Ukrainas spēki veic pretuzbrukumus uz ziemeļiem no Harkivas, ziņo Lielbritānija

Ukrainas spēki turpina pretuzbrukumus uz ziemeļiem no Harkivas, atgūstot vairākas pilsētas un ciematus Krievijas robežas virzienā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas noteiktās prioritātes operācijām Donbasā ir atstājušas Harkivas apgabalā dislocētos okupantu spēkus neaizsargātus pret mobilajiem un ļoti motivētajiem Ukrainas pretuzbrukuma spēkiem, ziņo Londona.

Neskatoties uz Krievijas panākumiem Harkivas ielenkšanā iebrukumā sākumposmā, tiek ziņots, ka tā ir izvedusi vienības no reģiona, lai pēc smagajiem zaudējumiem pārgrupētos un papildinātu savus spēkus. Kad šos spēkus atjaunos, tie, visticamāk, tiks izvietoti Severskijdoņecas upes austrumu krastā, veidojot bloķējošās vienības, lai aizsargātu Krievijas galveno spēku koncentrācijas rietumu flangu un galvenos piegādes ceļus operācijām Izjumas apkaimē, prognozē Lielbritānija.

Lielbritānijas ministrija piebilst, ka Krievijas spēku izvešana no Harkivas apgabala ir netiešs atzinums, ka okupanti nespēj ieņemt galvenās Ukrainas pilsētas, kurās viņi gaidīja ierobežotu iedzīvotāju pretestību.

12 May 2022

