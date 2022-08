Ukrainas veiktie uzbrukumi rada spiedienu okupantu kaujas atbalsta elementiem, ziņo Lielbritānija

Ukrainas raķešu un artilērijas vienības turpina veikt uzbrukumus pret Krievijas militārajiem atbalsta punktiem, personāla grupām, loģistikas atbalsta bāzēm un munīcijas noliktavām. Tas, ļoti iespējams, ietekmēs Krievijas militāro loģistikas piegādes sistēmu un radīs spiedienu uz Krievijas militārā kaujas atbalsta elementiem, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

3. augustā Bosfora šaurumā ieradās pirmais kuģis ar Ukrainas graudiem, kas tranzītā šķērsoja Melno jūru no Odesas. Londona prognozē, ka šis veiksmīgais graudu pārvadājums izraisīs biežāku kravas tranzītu abos virzienos.

Tāpat Lielbritānijas ministrija informē, ka Krievijas spēki gandrīz noteikti ir izvietojuši piramīdas radara atstarotājus ūdenī pie nesen bojātā Antonivskas tilta un nesen bojātā tuvējā dzelzceļa tilta, kas abi šķērso Dņepras upi Hersonā, Ukrainas dienvidos.

Radara atstarotāji, iespējams, tiek izmantoti, lai paslēptu tiltu no sintētiskā apertūras radara attēliem un iespējamām raķešu mērķēšanas iekārtām. Šādas darbības parāda draudus, ko Krievija izjūt no Rietumu piegādāto Ukrainas raķešu sistēmu pieaugošā diapazona un precizitātes, noslēgumā raksta britu izlūki.

