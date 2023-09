Ukraiņi gūst panākumus uz dienvidiem no Robotines; Krivijrihā raķešu trieciens

Ukrainas karavīriem bijuši panākumi rajonos uz dienvidiem no Robotines, viņi arī turpina uzbrukuma darbības uz dienvidiem no Bahmutas, nostiprinās sasniegtajās robežās, pavēstīja ģenerālštāba pārstāvis Andrijs Kovaļovs.

"Aizsardzības spēkiem veicot uzbrukuma operāciju Melitopoles virzienā, mūsu vienībām bija panākumi rajonos uz dienvidiem no Robotines, nostiprinās sasniegtajās robežās, "telemaratona ēterā sacīja Kovaļovs.

"Bahmutas virzienā aizsardzības spēki turpina īstenot uzbrukuma darbības uz dienvidiem no Bahmutas pilsētas, nostiprinās sasniegtajās robežās," piebilda ģenerālštāba pārstāvis.

Ukraiņu karavīri arī turpina atturēt Krievijas karaspēka uzbrukumu Avdijivkas un Marjinkas virzienos, norādīja Kovaļovs.

"Šeit pretinieks nesekmīgi veica uzbrukuma darbības Keramikas, Avdijivkas, Marjinkas, Krasnohorivkas rajonā, uz dienvidiem no Prečistivkas Doneckas apgabalā," sacīja pārstāvis.

Turklāt aizsardzības spēki turpina atturēt Krievijas karaspēka uzbrukumu Kupjanskas, Limanas un Bahmutas virzienos, norādīja Kovaļovs.

Krivijrihā raķešu trieciens



Krievijas raidīta raķete piektdienas rītā trāpījusi policijas ēkai Krivijrihā, kā rezultātā nogalināts viens policists un vēl 44 cilvēki guvuši ievainojumus, ziņo amatpersonas.

Kā paziņoja pilsētas kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Vilkuls, triecienā viens cilvēks gājis bojā, 44 guvuši ievainojumus, no kuriem 19 hospitalizēti.

Raķetes sprādzienā nodarīti postījumi trim administratīvajām ēkām un septiņām dzīvojamām mājām, no kurām viena ir daudzdzīvokļu māja.

Kā pavēstīja Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko, sprādzienā aprakti vairāki Valsts ārkārtas situāciju dienesta glābēji, kurus vēlāk izdevies atbrīvot no gruvešiem. Trīs no viņiem ir smagā stāvoklī, vēl seši guvuši dažāda smaguma traumas.

Krievijas mērķis ir iznīcināt valsti, pauž Rezņikovs



Krievijas mērķis ir iznīcināt Ukrainas valstiskumu un asimilēt ukraiņus, publikācijā britu laikrakstā "The Guardian" brīdina bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs.

"Krievija pieprasa, lai okupētās Ukrainas teritorijas tiktu atzītas par Krievijas teritoriju apmaiņa pret kara pārtraukšanu. Bet tas acīmredzami ir tikai viena iemesla dēļ - iegūt laiku, pārgrupēties un ar jaunu resursu palīdzību beidzot atrisināt ukraiņu jautājumu," skaidroja eksministrs.

"Krievija neatzīs Ukrainas un ukraiņu tautas pastāvēšanu. Tās mērķis - iznīcināt Ukrainas valstiskumu un asimilēt ukraiņu tautu," norādīja Rezņikovs.

Krievijas diktators izmanto tādu pašu shēmu kā savulaik Vācijas fīrers Ādolfs Hitlers, norādīja eksministrs.

1938. gadā, cenšoties novērst karu, Minhenē tika parakstīta bēdīgi slavenā vienošanās par Čehoslovākijas Sudetu apgabala nodošanu Trešajam reiham, viņš atgādināja.

"Mēs no vēstures zinām, ka Hitleru tas neapstādināja. Drīz vien Trešais reihs ieguva kontroli pār to, kas bija palicis no Čehoslovākijas, ieskaitot tās būtisko militāro arsenālu, kam rezultātā bija svarīga loma iebrukumā Polijā un Francijā," norādīja bijušais ministrs.

Viņš arī brīdināja, ka Krievijas ambīcijas neapstāsies pie Ukrainas.

"Es uzskatu - ja ļaus Krievijai saņemt Ukrainas resursus, ieskaitot lielo vervēšanas fondu, tas tikai pastiprinās Kremļa ambīcijas un novedīs pie jauna liela kara Austrumeiropā, kurā neizbēgami tiks iesaistīta NATO ar visām no tām izrietošajām sekām," rezumēja Rezņikovs.

Mišels mudina izbeigt ostu blokādi



Krievijai ir jāizbeidz Ukrainas jūras ostu blokāde, ko tā izvērsusi pēc izstāšanās no ANO un Turcijas atbalstītā Melnās jūras labības darījuma, piektdien sacīja Eiropadomes prezidents Šarls Mišels.

"Tas ir klaji skandalozi, ka Krievija pēc Melnās jūras labības iniciatīvas apturēšanas bloķē Ukrainas ostas un tām uzbrūk. Tas ir jāizbeidz," žurnālistiem Deli pirms G20 samita sacīja Mišels.

"Kuģiem ar labību jāgarantē droša piekļuve Melnajai jūrai," uzsvēra Eiropadomes prezidents, atgādinot, ka, pateicoties ANO iniciatīvai tirgum un "it īpaši attīstības valstīm" sākotnēji piegādāti 32 miljoni tonnu labības.

"Pasaulē vairāk nekā 250 miljoniem cilvēku draud akūta pārtikas nedrošība, un Kremlis, tīši uzbrūkot Ukrainas jūras ostām, atņem pārtiku, kas viņiem ir ārkārtīgi nepieciešama," piebilda Mišels.

Krievijas diktators Vladimirs Putins G20 samitā nepiedalīsies, arī diktatora video uzruna samitam nav paredzēta. Krievijas delegāciju vadīs ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.