Ukraiņi līdz ziemai var atbrīvot Hersonu, apgalvo Francijas ģenerālis

Hersonas apgabalā Ukrainas vienības turpina veikt pretuzbrukuma operācijas, iznīcinot pontonu tiltu pie Darivkas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Savukārt Francijas ģenerālis apgalvo, ka Ukrainas spēki līdz ziemai var atkarot Hersonu, raksta medijs "France 24".

Ukraina, iespējams, ir iznīcinājusi okupantu veidoto pontonu tiltu pie Darivkas. To Krievijas spēki bija izvietojuši pēc tam, kad netālu esošais tilts tika stipri bojāts.

Want a bridge destroyed - ask #Ukrainian military for advice. Sept 5 satellite image confirms #Ukraine's destroyed the Russian pontoon bridge & severely damaged the road bridge at Darivka - crossing the Inhulets river Kherson region. more via @radiosvoboda https://t.co/V1fJsDgc2t pic.twitter.com/00dY6k17wI