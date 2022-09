Ukraiņi pārgājuši negaidītā pretuzbrukumā arī Harkivas apgabalā, secina vērotāji

Ukrainas armijai turpinot uzbrukumu valsts dienvidos Hersonas apgabalā, otrdien, 6. septembrī, pretuzbrukumā ukraiņi devušies arī pie Balaklijas Harkivas apgabalā, apstiprina militārie vērotāji.

Ukraina par 29. augustā sākto pretuzbrukumu valsts dienvidos daudz informācijas nesniedz, saglabājot zināmu informācija vakuumu, lai nesniegtu pārāk daudz ziņu pretiniekam. Tomēr otrdien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ļāva noprast, ka pretuzbrukums nenotiek tikai Hersonas apgabalā vien.

Savukārt plašāku informāciju par karadarbības zonā notiekošo sniedz Rietumu analītiķi.

Tā Rietumu eksperti netieši apstiprinājuši vairāku prokrievisku un Ukrainas "Telagram" kānālu ziņas, ka ukraiņi otrdien pārgājuši pretuzbrukumā pie Harkivas apgabala Balaklijas.



Lai gan Ukrainas armijas Ģenerālštābs vēl trešdienas rītā ziņas par pretuzbrukumu šajā apkārtnē publiski nav apstiprinājis, ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW) savā kartē iezīmējis izmaiņas pie Balaklijas.

Institūts raksta, ka uzbrukums Harkivas apgabalā, iespējams, bija oportūnistisks mēģinājums, izmantojot situāciju, kad krievi pārvieto savus spēkus pretuzbrukuma apturēšanai Hersonas apgabalā. Saskaņā ar ISW informāciju ukraiņi jau varētu būt atguvuši Verbovkas ciematu pie Balaklijas. Tāpat okupanti jau esot padzīti no pilsētiņas dienvidrietumu rajona.

Saskaņā ar dažādu avotu ziņām, kas pašlaik nav pārbaudāmas, Verbovkā bijis izvietots okupantu bruņojums. Savukārt sociālajos tīklos parādījušās fotogrāfijas ar it kā Balaklijā sagrautiem tiltiem.

Skotijas Sv. Andreja universitātes profesors un militārais analītiķis Filips O Brajens rakstīja, ka ukraiņu pretuzbrukums šajā vietā, domājams, okupantiem bijis pārsteigums.

If the Ukrainians have achieved operational surprise around Kharkiv, will demonstrate just how the Russian military is In disarray. I assumed through all the different monitoring devices (from satellites, to UAVs to cyber and more) that such operational surprise would be…