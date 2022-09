Ukraiņi sagrābuši okupantu lepnumu – Krievijas modernāko tanku T-90M 'perfektā stāvoklī'

Pēc Ukrainas veiksmīgā pretuzbrukuma Harkivas apgabalā, kura laikā atgūta gandrīz visa apgabala teritorija kā arī lielā skaitā iegūta okupantu militārā tehnika un cits bruņojums, ukraiņu rokās nonācis arī kāds ļoti vērtīgs eksemplārs – nebojāts Krievijas tanks T-90M.

Ukrainas veiksmīgā operācija Harkivas apgabalā ir izpelnījusies militāro analītiķu atzinību par labu plānošanu, reizē apšaubot Krievijas militārās vadības spēju paredzēt notikumu attīstību un atbilstoši reaģēt.

Ukraiņu straujais pretuzbrukums krievu daļas pārsteidza nesagatavotas un to atkāpšanās pārauga bēgšanā. Lielam okupantu grupējumam ap Izjumu vienīgais glābšanās ceļš bija pāri Oskilas upei, ar vienīgo funkcionējošo tiltu Kupjanskā, tāpēc daudziem vienkārši nācās pamest tehniku un šķērsot upi patstāvīgi, raidījumā "Komandcentrs" skaidroja majors Jānis Slaidiņš. Ukraiņi kaujās Harkivas apgabalā iegūto okupantu ekipējumu jau iesaukuši par "Krievijas lendlīzi".

Starp daudzajām foto un video liecībām par ukraiņu rokās nonākušo pretinieka ekipējumu, brīvdienās sociālajos tīklos uzmanību pievērsa kāds īpašs eksemplārs – Krievijas modernākais tanks T-90M "Proriv-3", ko Krievijas spēki saņēmuši ļoti ierobežotā skaitā.

#Ukraine: For the first time ever the most advanced Russian main battle tank T-90M was captured by the Ukrainian army - presumably in #Kharkiv Oblast.

This tank is also covered with Nakidka radar-absorbent and heat-insulating material. pic.twitter.com/EgS9gxnd3b — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 18, 2022

T-90M vārds Ukrainas kara laikā jau ir izskanējis ne pārāk glaimojoša gaismā izslavētam tankam – maija sākumā Harkivas apgabalā viens tāds tika iznīcināts. Kā tas notika, vairāk lasāms šeit.

Šoreiz, kā liecina fotogrāfijas, ukraiņu rokās nonācis pilnībā nebojāts T-90M.

"Pirmo reizi Ukrainas armija sagrābusi pašu modernāko Krievijas galveno kaujas tanku T-90M, domājams, Harkivas apgabalā," raksta pētniecības projekts "Ukraine Weapons Tracker".

Pēc neilga laika šo informāciju apstiprināja arī Ukrainas Aizsardzības ministrija. "Jaunākais Krievijas tanks T-90M perfektā stāvoklī tika atrasts Harkivas apgabalā," teikts ministrijas tvitera ierakstā. Tālāk iestāde pajoko, ka tanka īpašnieki tiek gaidīti ar baltu karogu rokās.

Announcement

The newest russian tank T-90M was found in Kharkiv region in perfect condition. We ask its owner(s) to contact the #UAarmy . Please identify yourself by a sign: a white flag. pic.twitter.com/Lo1KeOtepS — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 18, 2022

Foto redzamais T-90M arī apklāts ar īpašo radara signālu absorbējošo un siltumizolējošo "Nakidka" pārklāju, kas apgrūtina tanka redzamību un tā iznīcināšanu ar moderniem prettanku ieročiem. Tas varētu liecināt, ka modernie tanki tiek rūpīgi maskēti un sargāti.

Vēlāk sociālajos tīklos publicēts video, kurā T-90M aizvelk Ukrainas spēku tanks T-72.

Kharkiv Oblast, A Ukrainian T-72B3 tows away a Russian T-90M pic.twitter.com/MLntdkacQp — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2022

T-90M ir īpašs ne tikai ar to, ka ir modernākais dienestā esošais krievu tanks, bet arī ar to, ka tas ir saražots ļoti ierobežotā daudzumā. T-90M "Proriv"-3" ir bāzes modeļa T-90 jaunākā uzlabotā versija. Lai gan Krievija plaši ir reklamējusi savu jaunās paaudzes tanku T-14 "Armata", nekas neliecina, ka tas jau būtu kaujasspējīgs un ieviests bruņojumā, līdz ar to T90M uzskatāms par modernāko bruņojumā esošo Krievijas tanku.



Foto: AP/Scanpix/LETA

Publiski pieejamā informācija liecina, ka līdz šim T-90M tankus saņēmusi 1. tanku armijas 2. Tamaņas motostrēlnieku divīzija un 27. motostrēlnieku brigāde. Dati par bruņojumā nonākušo T-90M daudzumu atšķiras. Portāls "Military Watch" ziņo par aptuveni 100 bruņojumā nodotu T-90M tanku, taču citi avoti min tikai 40 vienības.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.