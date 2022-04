Glābšanas kuģi "Komūna" ("Коммуна") ūdenī nolaida 1913. gadā Sanktpēterburgā, un par tā krustmāti kļuva Krievijas impērijas pēdējā cara Nikolaja II meita kņaziene Marija. Neticamā kārtā 109 gadus vecais kuģis ir izdzīvojis līdz mūsdienām un joprojām atrodas Krievijas jūras spēku Melnās jūras flotes dienestā. Pēc neapstiprinātām ziņām, tieši "Komūnu" krievi gatavojas sūtīt izpētīt 13. aprīlī Ukrainas spēku sašauto krievu raķeškreiseri "Moskva".

Kreisera "Moskva", kas bija arī Krievijas Melnās jūras flotes flagmanis, nogremdēšana pagaidām ir viena no lielākajām ukraiņu uzvarām Krievijas karā pret Ukrainu. 13. aprīlī "Moskva" trāpīja divas Ukrainas pretkuģu raķetes "Neptun". Uz kreisera izcēlās ugunsgrēks, pēc vairākām stundām tas nogrima un šobrīd guļ aptuveni 90 metru dziļumā Melnās jūras dzelmē netālu no Odesas. Uz kuģa atradās ne tikai raķetes un cits nopietns bruņojums, bet arī kristiešu relikvija – dažus milimetrus liela skaida no krusta, pie kura bija piesists Jēzus Kristus.

Izdevums "Forbes" citē jūras spēku ekspertu H. I. Satonu, kurš izpētījis, ka Krievijas jūras spēku Melnās jūras flote uz "Moskva" nogremdēšanas vietu ir nosūtījusi vairāku kuģu grupu, starp kuriem ir arī 109 gadus vecā "Komūna".

"Komūna" ir aprīkota ar divām "AS-28" mini zemūdenēm, kas paredzētas darbam lielā dziļumā. Protams, izcelt 185 metrus garo "Moskva" korpusu "Komūnai" un mazajām zemūdenēm nebūs pa spēkam, tomēr