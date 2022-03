Ukrainu pametuši gandrīz trīs miljoni cilvēku. Teksta tiešraides arhīvs

Krievijas asiņainais un nepamatotais iebrukums Ukrainā ir sasniedzis 20. dienu. Pēc nelielas virzības nedēļas nogalē iebrucēju spēki pirmdien atkal iestrēguši, bet Krievija pastiprina raķešu apšaudes pa dažādām Ukrainas vietām. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (20. diena)

Ukrainu līdz šim pametis 3 000 381 kara bēglis, liecina ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) dati. Organizācija ziņo, ka tā rēķinās, ka spēs palīdzēt līdz pat četriem miljoniem bēgļu, taču brīdina, ka bēgļu skaits varētu vēl pieaugt. (Sky News) Jāatzīmē, ka valsti nevar pamest valsts pilsoņi vīrieši vecumā no 18 līdz 60 gadiem.

"Pirmkārt, Ukraina, neatkarīga Ukraina pastāvēs daudz ilgāk nekā būs Vladimirs Putins. Vienā vai citā veidā Ukraina būs, bet kādā brīdī Putina vairs nebūs,” intervijā CNN norādījis ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens.

Kijivā pusnaktī (sakrīt ar laiku Latvijā) sākās 35 stundu ilgs komandantstundas režīms. Līdz ar pusnakti, uz austrumiem no galvaspilsētas dārdot sprādzieni, ziņo BBC. Pilsētā joprojām atrodoties arī Polijas vicepremjers, kā arī Slovākijas un Čehijas premjeri, kuri Kijivā iepriekš pa dienu ieradās ar vilcienu.

Polijas vicepremjers Jaroslavs Kačinskis pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Kijevā paziņojis, ka Ukrainā "nepieciešams izveidot miera misiju ar militārām aizsardzības spējām."Es domāju, ka ir nepieciešama miera misija – NATO, iespējams, kāda plašāka starptautiska struktūra –, bet tāda misija, kas spēs sevi aizstāvēt un kas darbosies Ukrainas teritorijā," viņš norādīja preses konferencē. (BBC)

Ukrainā nupat atgriezies un ar pirmo video no Krievijas-Baltkrievijas-Ukrainas robežu sadures punkta savus sekotājus sveic Kremļa propagandists no Lielbritānijas Greiems Filips. Filipss Ukrainā viesojies arī iepriekš. Būdams Kremļa telekanāla "Russia Today" propagandists, viņš 2014. gadā tika aizturēts Mariupolē, vēlāk izraidīts un atgriezies Krievijas okupētajā Ukrainas daļā. Ukrainas spēki viņu kontrolpunktā aizturēja otrreiz un atkārtoti izraidīja no valsts, raksta "Radio Brīvā Eiropa". Viņš veidojis sižetus arī Krievijas Aizsardzības ministrijas ruporam "Zvezda". Propagandists 2016. gada martā ieradās Latvijā, un kļuva par 16. marta leģionāru piemiņas gājiena skaļāko nemiera cēlāju. Arī Latvijas varasiestādes viņu aizturēja un izraidīja no valsts. Dažus mēnešus vēlāk viņš atgriezās okupētajā Ukrainas daļā. Savukārt 2019. gadā viņš veidoja plašu reportāžu sēriju par Kosovu, kuru tajā dēvēja par "teroristu valsti". https://www.delfi.lv/news/national/criminal/konspirativs-video-no-tualetes-kremla-blogeri-filipsu-izraida-no-valsts.d?id=47195323

Ukrainas Kremenčukas pilsētā godināti par pretošanās himnu kļuvušā elektroniskā skaņdarba "Доброго вечора, ми з України!" ("Labvakar, mēs no Ukrainas!") autori DJ ProBass (Artēmijs Tkačenko) un DJ Hardi (Maksims Mokrenko). Muzikālās kompozīcijas fragmenti tiek plaši izmantoti Ukrainas militāros panākumus atspoguļojošos, kā arī patriotiskos video.

Baltkrievijā masveidīgi tiekot pārkrāsoti elektriskie vilcieni, lokomotīvju priekšējai daļu papildinot ar sarkanām svītrām, gluži kā tas ir Ukrainā izmantotajiem elektriskajiem vilcieniem. (Unian) https://t.me/belzhd_live/1367

Volodimirs Zelenskis Kijivā, kura arī šodien tika apšaudīta ar artilēriju, pieņēma pirmos augstos ārvalstu viesus – Polijas, Čehijas un Slovēnijas priekšstāvjus. View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Vācu medijs otrdien publicējis 7. martā uzņemtu drona video, kurā redzams, kā Krievijas karavīrs nošauj neapbruņotu civiliedzīvotāju. To publicējis vācu medijs.Incidents noticis pie Milas ciema uz Kijivas-Žitomiras lielceļa. https://twitter.com/shcherbininainn/status/1503816980108873735

Krievijas Pirmā kanāla redaktores protesta iznākums – nepilnus 300 eiro liels sods iepretim daudz lielākiem sodiem, krimināllietām, kā arī darba vai studiju iespēju zaudēšanai citiem pretkara protestētājiem raisījis skepsi par protesta patiesumu.Pretēji ukraiņu atbalstam tiem cilvēkiem, kuri ar plakātiem izgājuši Krievijas pilsētu ielās, Marinas Ovsjaņņikovas izskriešana kameru priekšā Ukrainā caurmērā uztverta skeptiski un pat kā Krievijas propagandas gājiens.Piemēram, Ukrainas parlamentārietis Romāns Hriščuks atzīmē, ka pirms "protesta" sieviete ierakstīja video, kurā dažas detaļas tomēr norāda uz Kremļa retoriku:- Viņas teiktais, ka tikai Putins ir atbildīgs par karu, nav patiesība, ko apliecina statistiski lielais atbalsts gan Putinam, gan karam Ukrainā.- Brāļu tautu retorika, ko šobrīd pastiprināti izmanto Kremlis, norādot, ka abām jādzīvo kopā.Savukārt angļu valodas izmantošana plakātā parāda vēstījuma orientāciju uz rietumu auditoriju, jo vēstījumam tautiešiem, kā tas tiek pasniegts, tas nebija nepieciešams.Hriščuks pieļauj, ka tā kā sankciju mīkstināšana Krievijas elitei un valsts ekonomikai kopumā ir ārkārtīgi nepieciešama, "nolemts veikt šo priekšnesumu, lai ietekmētu sabiedrisko domu ES, Lielbritānijā un ASV. Nobremzēt sankcijas un sākt diskusiju par "labajiem krieviem" un "sliktajiem krieviem".""Krievijas iedzīvotāji cietīs viņu ekonomikas sabrukuma dēļ. Tā ir. Bet Ukrainas cilvēki šobrīd mirst. Krievi bombardē mūsu pilsētas, nogalina mūsu bērnus. Mums jādara tas, kas mums jādara. Krieviem bija astoņi gadi, lai novērstu eskalāciju. Viņi neko nedarīja. Tāpēc, lūdzu, neuzticieties nekam, ko redzat Krievijas televīzijā. Turpiniet noteikt sankcijas, embargo, beidziet biznesu Krievijā," viņš raksta.https://twitter.com/Olgawhit1/status/1503801510752313344

Netālu no Odesas otrdien Krievija īstenojusi raķešu triecienus un uzlidojumus, ievainojot divus cilvēkus. Okupācijas spēki pa mērķiem ārpus pilsētas raidījuši arī ap 90 šāviņu, izmantojot jūras artilēriju, vēsta Odesas apgabala valsts pārvaldes vadītājs Maksims Marčenko.

NATO 5. pants "nekad nav bijis tik vājš kā tagad", paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zelenskis otrdien atkārtoja aicinājumu slēgt Ukrainas gaisa telpu, kā arī norādīja, ka katra no vairāk nekā 800 Krievijas raķetēm, kas trāpījušas Ukrainā, atbild uz ilgstoši uzdotu jautājumu — vai alianses durvis tiešām ir atvērtas Ukrainai. "Atsevišķas alianses valstis ir iestāstījušas sev, ka nevar atbildēt. Ka tās nevar Ukrainas debesīs notriekt Krievijas raķetes un lidmašīnas. Jo tas, viņi saka, novedīs pie eskalācijas, novedīs pie Trešā pasaules kara. Ko viņi teiks, ja Krievija dosies tālāk Eiropā, uzbrūkot citām valstīm? Esmu pārliecināts, ka to pašu, ko viņi saka par Ukrainu. NATO līguma 5. pants nekad nav bijis tik vājš kā tagad. Tas ir tikai mūsu viedoklis," pauda prezidents. (CNN)

Ukrainas Bruņotajiem spēkiem otrdien izdevās ne tikai atsist Krievijas spēku uzbrukumu pie Harkivas, bet arī atspiest tos atpakaļ aiz to sākotnējām pozīcijām, vēsta "Unian", atsaucoties uz apgabala militārās administrācijas priekšsēdētāju Oļegu Siņegubovu. "Šodien Krievijas iebrucēji cieta apkaunojošu sakāvi pie Harkivas. Pēc pusdienlaika iebrucēji mēģināja iebrukt Harkivā no Pjatihatkiem. Ukrainas bruņotie spēki nodarīja ienaidniekam ievērojamus zaudējumus. Ienaidnieks tika atmests tālāk par savām iepriekšējām pozīcijām," viņš ziņoja. Viņš arī atzīmējis, ka vēl dienas pirmajā pusē Ukrainas spēki sīvi cīnījās ar iebrucējiem Ruski Tiškos, kuri atrodas vairāk uz austrumiem. Atbilstoši Siņgubova teiktajam, tur uzbrucēji atspiestu atpakaļ uz sākotnējām pozīcijām. Visu dienu okupācijas karaspēks turpināja apšaudīt Harkivu un tuvējos ciemu ar raķetēm, artilēriju, kā arī veica tiem aviouzlidojumus.

Slovēnijas premjerministrs Janezs Janša (pirmais no kreisās), Čehijas premjers Petrs Fiala un Polijas vicepremjers Jaroslavs Kačinskis otrdienas vakarā ieradušies Ukrainas galvaspilsētā Kijivā, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. https://twitter.com/P_Fiala/status/1503770123752120335

Jauns video no Kijivas ziemeļrietumu frontes, kur Ukrainas spēki otrdien pretuzbrukumā atguvuši daļu galvaspilsētas piepilsētas Bučas. No tās līdz Kijivas centram ir aptuveni 30 kilometru.Video redzams daudz pamestas Krievijas bruņutehnikas, kas izvietota pozīcijās nomalē – sānielās un privātmāju pagalmos.https://twitter.com/MilitaryAgentt/status/1503784018545975300

Ikgadējā ienākumu deklarācijā par 2019. gadu Zelenska īpašumu un ienākumu vērtība lēšama ap vienu miljonu eiro, bet dažādos mediju pārrēķinos tā sasniedz arī ap 1,5 miljoniem eiro vai ASV dolāru lielu summu.https://www.delfi.lv/news/arzemes/faktu-parbaude-runas-par-zelenski-ka-miljardieri-ir-tuksas-plapas.d?id=54153330

Ukrainā otrdien nofilmēts Krievijas tanka mēģinājums šķērsot Ukraiņu aizsardzības līnijas tranšeju, kas noslēdzas ar iznīcinošu sprādzienu pēc uzbraukšanas uz prettanku mīnas. Ar video sākotnēji dalījusies ukraiņu 25. Gaisa desanta brigāde, bet notikuma lokācija netiek izpausta. https://twitter.com/ThomasVLinge/status/1503772488609767427

"Krievija izstājas no Eiropas Padomes pēc savas gribas, tas ir apdomāts lēmums," paziņojis Krievijas delegācijas vadītājs Pjotrs Tolstojs. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-pazino-par-izstasanos-no-eiropas-padomes.d?id=54153400

Krievijas Jūras spēki gatavojas desantam Odesā vai tās tuvumā, raksta "Bild" žurnālists Julians Ropke, atsaucoties uz aizsardzības nozares analītiķa H.I.Satona publicēto informāciju un satelītattēliem par Krievijas kuģu kustību otrdien ap pusdienas laiku. Armādā, kura tuvojas Ukrainas krastam, esot astoņi desantkuģi. https://twitter.com/CovertShores/status/1503732767569420296

Daugavpilī cilvēki iznākuši protestēt pret Ukrainas karoga pacelšanu pie Daugavpils Mūzikas vidusskolas. Sanākušie draud gan karogu noņemt, gan izskan rosinājums to nomainīt pret Krievijas karogu. https://twitter.com/realNepareizais/status/1503759557146906626

Ukrainas Sumi pilsētu otrdienas pēcpusdienā pametuši vairāk nekā 100 civiliedzīvotāju evakuācijas autobusi, kuri sākotnēji nonāks Poltavā. Iepriekš norādīts, ka tiks mēģināts cilvēkus evakuēt arī no trim citām reģiona lielākajām pilsētām – Konotopas, Trostjanetsa un Lebedinas –, bet šobrīd netiek precizēts, vai tas izdevies. (Sky News)

Iepriekš ziņojām, ka Krievija ir noteikusi sankcijas pret ASV prezidentu Džo Baidenu un citām augstām amatpersonām. Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka cilvēkiem, kuri ir pakļauti sankcijām, aizliegts ieceļot Krievijā. Šādi Maskava reaģē uz ASV sankcijām. (BBC)

Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis šopēcpusdien uzrunāja Kanādas parlamentu. Pirms uzrunas Zelenskis saņēma ovācijas no visiem klātesošajiem. Savu emocionālo runu Ukrainas līderis sāka, personīgi uzrunājot Kanādas premjerministru Džastinu Trudo, sakot: "Džastin, vai jūs varat iedomāties?" Viņš sacīja: "Vai varat iedomāties, ka katru dienu saņemtu ziņojumus, kuros norādīts upuru skaits, tostarp sievietes un bērni?""Jūs esat dzirdējuši par sprādzieniem, šobrīd mums ir 97 bērni, kas gājuši bojā šajā karā. Vai varat iedomāties? Slavenais "CN" tornis Toronto – ja pa to trāpītu Krievijas bumbas? Protams, es nevienam to nenovēlu, bet tāda ir mūsu realitāte." "Vai varat iedomāties, ka piezvanāt citām draudzīgām valstīm un sakāt tām "lūdzu, aizveriet debesis, aizveriet gaisa telpu, pārtrauciet bombardēšanu," turpināja Ukrainas prezidents. "Un, savukārt, viņi pauž dziļas bažas par situāciju. Mēs runājam ar saviem partneriem, un viņi saka: "Lūdzu, pagaidiet vēl mazliet!"" Zelenskis situāciju raksturoja kā šausmīgu: "Taču tas ļāva mums redzēt, kas ir mūsu patiesie draugi pēdējo 20 dienu laikā." (Sky News & BBC)

Krievijas Bruņotie spēki pirmdienas rītā Mariupolē ieņēmuši reģionālo intensīvās terapijas slimnīcu un sagrābuši ķīlniekos medicīnas personālu un pacientus, atsaucoties uz organizācijas "Mediju Cilvēktiesību iniciatīva" (MHRI), otrdien ziņo žurnāliste Anastasija Magazova.Agresora spēki uz slimnīcu likuši doties arī citiem civiliedzīvotājiem un tās logus izmanto šaušanas pozīcijām, cerot provocēt Ukrainas spēku atbildes reakciju. Visiem, kas grib slimnīcas ēku pamest, tiek draudēts ar nošaušanu. Vairāki mēģinājuši bēgt, bet sašauti atgriezušies slimnīcas mediķu aprūpē, atsaucoties uz MHRI uzticības tālruņa saņemto informāciju, tvīto Magazova.

Otrais ASV žurnālists gājis bojā Ukrainā. Vakardien, 14. martā fotoreportieris Pjērs Zakrzevskis braucis mašīnā, kad viņa, britu žurnālista Bendžamina Halla un ukraiņu kolēģes Oleksandras Kuvšunovas virzienā Krievijas spēki atklājuši uguni. No gūtajām traumām mirusi arī Kuvšunova, bet Halls izdzīvojis, taču guvis ievainojumus kājās. Svētdien, 13. martā tika nogalināts pirmais ASV žurnālists Brents Renauds. (Sky News)

NATO vadītājs Jenss Stoltenbergs paziņoja, ka Krievija "izvirza absurdus apgalvojumus par bioloģiskajām laboratorijām un ķīmiskajiem ieročiem" Ukrainā. "Tie ir tikai kārtējie meli," viņš uzsvēra. "Mēs esam nobažījušies, ka Maskava varētu sarīkot "viltus karoga" operāciju, iespējams, iesaistot ķīmiskos ieročus," izteicās Stoltenbergs. (BBC)

Virs Harkivas notriekta kārtējā Krievijas spēku lidmašīna, liecina svaigi publicēts video, kurā redzamo nav iespējams pārbaudīt. https://twitter.com/JaziraNews3/status/1503751020928770050

Krievija ir noteikusi sankcijas pret ASV prezidentu Džo Baidenu un ASV valsts sekretāru Entoniju Blinkenu. Nav skaidrs, cik lielu ietekmi uz šiem politiķiem atstās Krievijas sankcijas, un praksē šie pasākumi, visticamāk, būs simboliski, raksta "Sky News". Pretēji Krievijas politiskajai elitei, kura līdzekļus glabā rietumvalstu bankās un īpašumos, kā arī rietumvalstu mācību iestādēs izglīto bērnus, nav ziņu, ka ASV politiskie līderi līdzīgi rīkotos Krievijā.

Ukrainas valdība aizturējusi "hakeri", kurš palīdzējis Krievijas armijai sūtīt pavēles un plānus ar mobilo sakaru palīdzību, ziņojis Ukrainas drošības dienests. Aizdomās turētais tiek aspūdzēts par zvanu veikšanu Krievijas valdībai, tostarp augstākām militārām amatpersonām, kā arī Ukrainas valdības amatpersonām ar aicinājumu padoties. (CNN)

Kanāda, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, ievieš jaunas sankcijas, tostarp ierobežojumus 15 Krievijas amatpersonām, kas ļāva un atbalstīja prezidenta Vladimira Putina izvēli iebrukt kaimiņvalstī. (CNN)

NATO vadītājs Jenss Stoltenbergs izteicies, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir radījis "jaunu drošības realitāti" Eiropā. Viņš norādīja, ka NATO militārajai pozīcijai ir jābūt gatavai šai jaunajai realitātei. Rīt NATO līderi sāks apspriest konkrētus pasākumus drošības stiprināšanai ilgtermiņā, pauda Stoltenbergs. Šie pasākumi varētu ietvert "ievērojami vairāk spēku" alianses austrumu daļā. Stoltenbergs arī paziņoja, ka tiks apspriesti "būtiski palielinājumi" jūras un gaisa spēku izvietošanai, stiprinot raķešu un pretgaisa aizsardzību, kā arī palielinot kiberaizsardzību. (BBC)

Gan briti, gan Eiropas Savienība saprot, ka Krievijas drauds Eiropas stabilitātei un demokrātijai ir nesamērojami nopietnāks par vēl neatrisinātiem migrācijas vai tirdzniecības jautājumiem. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-invazija-ukraina-veicinajusi-es-lielbritanijas-sadarbibu.d?id=54152632

Krievija vēloties izvirzīt balsojumu ANO Drošības padomes sanāksmē trešdien, 16. martā, par Ukrainas konflikta "humāno" risinājumu. Sīkāka informācija par rezolūciju pagaidām nav zināma. (AFP) https://twitter.com/AFP/status/1503734053874323458?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503734053874323458%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-war-news-russia-china-putin-peace-talks-live-updates-12541713

Krievijas valsts televīzijas darbiniece, kura vakar vakarā tiešraidē ziņu raidījumā sarīkoja protestu pret karu, stājusies tiesas priekšā Maskavā. Marina Ovjaņņikova tiek apsūdzēta par "neatļauta publiska pasākuma organizēšanu", kas var novest pie naudas soda līdz 30 000 rubļu apmērā (aptuveni 247 eiro), sabiedriskā darba vai līdz 10 dienām cietumā. Tas liek domāt, ka žurnālistei nav izvirzītas apsūdzības saskaņā ar jauno likumu par "nepatiesas informācijas izplatīšanu par Krievijas bruņotajiem spēkiem". (BBC)

100 000 cilvēku un organizāciju Lielbritānijā ir izrādījuši interesi nodrošināt mājvietu ukraiņiem, kuri bēg no kara. (Sky News) https://twitter.com/luhc/status/1503728661073215504

Krievijas hokeja federācija (HFR) nosūtījusi Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubiem vēstuli, kurā tiem noteikta obligāta prasība ar aģitācijas materiāliem atbalstīt Krievijas armiju, ziņo mediji "Sports.ru" un "Hockeynews.se". https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/mediji-krievijas-hokeja-federacija-pieprasa-khl-klubiem-atbalstit-armiju.d?id=54152278

Jau iepriekš ziņojām, ka vēl 370 Krievijas fiziskās un juridiskās personas tikušas pakļautas Apvienotās Karalistes sankcijām, tostarp līdzekļu iesaldēšanai un ceļošanas aizliegumiem. Sarakstā ir iekļautas šādas personas: • Dmitrijs Medvedevs - Krievijas prezidents (2008-2012), premjerministrs (2012-2020); • Dmitrijs Peskovs - Putina runasvīrs; • Sergejs Šoigu - aizsardzības ministrs; • Marija Zaharova - Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve; • Margarita Simonjana - Krievijas atbalstītā ziņu kanāla RT galvenā redaktore; • Pjotrs Avens - Krievijas lielākās investīciju bankas “Alfa-Bank” līdzdibinātājs; • Mihails Frīdmens - Londonā dzīvojošs oligarhs, kurš kopā ar Avenu nodibināja “Alfa-Bank”. (BBC)

Atsākušās miera sarunas starp Krieviju un Ukrainu. Ukraina cer panākt pamieru un Krievijas spēku izvešanu, taču līdz šim Maskava ir piekritusi tikai humānās palīdzības koridoru izveidei un civiliedzīvotāju evakuācijai.Iepriekš ASV paziņoja, ka nav saskatījusi nekādus pierādījumus tam, ka Vladimirs Putins būtu gatavs deeskalēt situāciju Ukrainā, raksta "Sky News".Sarunas starp Maskavas un Kijivas delegācijām tika aizvadītas jau vakar, taču pēc dažām stundām abas puses vienojās ieturēt pauzi, un atsākt šīs sarunas otrdien.

Krievijas futbola izlases kapteinis Artjoms Dzjuba nepievienosies valstsvienībai tās gaidāmajā treniņnometnē, kā iemeslu minot "sarežģīto situāciju" Ukrainā, kur viņam dzīvo radinieki, ziņo medijs "Championat.com" un Krievijas Futbola federācija. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/krievijas-futbola-izlases-kapteinis-ukrainas-kara-del-atteicis-valstsvienibai.d?id=54151872

Kijivas mērs Vitālijs Kļičko paziņojis, ka iedzīvotāji nevēloties pamest pilsētu. Atbildot uz jautājumu par to, kā sevi var pasargāt no artilērijas šāviņiem, viņš sacījis, ka bunkuros. "Mēs visi cīnāmies kopā par savām vērtībām." (Sky News)

Mariupoles pilsētas pārvalde otrdien paziņojusi, ka aptuveni 2000 mašīnām izdevies pamest aplenkto pilsētu un vēl tikpat stāvot rindā. (Al Jazeera)

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks izteicies, ka karš ar Krieviju var beigties līdz aprīļa vidum. "Mums ir divi risinājumi. Pirmais – sarunās, kas šobrīd notiek ar panākumiem, viss varētu tikt atrisināts tuvākajā laikā, nedēļas vai divu laikā. Ar pilnīgu Krievijas karaspēka izvešanu,” sacīja Oleksijs Arestovičs. "Otrs [risinājums] ir, ja Krievija dabūs vairāk rezervju, saprotot, ka viņi tagad ar mums nepanāks vienošanos. Un tad būs vēl viens mēģinājums uzbrukt Ukrainai. Tad mums vajadzēs vēl vienu nedēļu, lai tos [krievu spēkus] iznīcinātu. Un tad viņiem vairs nebūs rezervju. Ja notiks otrs risinājums, tas viss prasīs vēl mēnesi, līdz aprīļa vidum,” viņš teica. (Al Jazeera)

Vairākkārtējais Dakaras rallijreida motobraucējs un uzņēmējs Jānis Vinters pievienojies autosportistu un auto entuziastu palīdzības akcijai, ziedojot lietotus 4x4 automobiļus Ukrainas aizsargiem. Vinters ziedojis pikapu, kas viņu pavadīja kā tehniskās palīdzības mašīna prestižajā Dakaras rallijreidā. https://www.delfi.lv/auto/zinas/janis-vinters-dakaras-rallija-braukuso-pikapu-ziedo-ukrainas-aizsargiem.d?id=54151896

Viens cilvēks gājis bojā un vēl viens smagi ievainots pēc vairākiem triecieniem, kas pirmdien skāra Ukrainas ziemeļaustrumu pilsētu Harkivu, otrdien paziņoja Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oļehs Sinehubovs.Sinehubovs sacīja, ka pirmdien vien pret pilsētu notikuši 65 apšaudes gadījumi. Kopš kara sākuma Krievijas uzbrukumos pilsētā ir sagrautas 600 dzīvojamo ēku, pirmdien sacīja Harkivas mērs Ihors Terehovs, piebilstot, ka mājas nav iespējams restaurēt. (CNN)

Vācijas kanclers Olafs Šolcs paziņojis, ka visiem diplomātiskajiem kanāliem jābūt atvērtiem, lai nekavējoties panāktu pamieru Ukrainā. "Tas ir jautājums par visu dialoga formātu izmantošanu un to uzturēšanu (..) un spiedienu uz pamieru drīzumā, lai tas tiktu ieviests nekavējoties," viņš sacīja žurnālistiem. (Al Jazeera)

Šorīt tika apstiprināts, ka Apvienotās Karalistes sankciju sarakstam ir pievienotas simtiem Krievijas privātpersonu un vienību. (Sky News)

Par Krievijas militārās agresijas Ukrainā ietvaros lietoto simbolu, tostarp burta "Z" lietojumu publiskās vietās jau tagad var piemērot kriminālatbildību, otrdien, 15. martā, Saeimas Juridiskajā komisijā atzina eksperti. https://www.delfi.lv/news/national/politics/par-simbola-z-publisku-lietosanu-jau-var-piemerot-kriminalatbildibu-pauz-eksperti.d?id=54150588

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis runājis ar Eiropas līderiem un paudis savu neapmierinātību ar NATO par viņu atteikšanos ieviest lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas. Zelenskis sacīja, ka NATO ir "spēcīgākā alianse pasaulē", taču "dažas šīs alianses dalībvalstis Krievijas agresijas nohipnotizētas". "Mēs dzirdam daudz sarunu par Trešo pasaules karu, ka tas varētu sākties, ja NATO slēgs Ukrainas debesis Krievijas raķetēm un lidmašīnām," viņš sacīja."Tas ļauj Krievijas armijai bombardēt miermīlīgas pilsētas un uzspridzināt dzīvojamos kvartālus, slimnīcas un skolas. Kijivā agrā rītā tika bombardētas četras daudzstāvu ēkas, desmitiem bojāgājušo." (BBC)

Situācija dienvidu ostas pilsētā Mariupolē turpina pasliktināties, ziņo Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja. Vairākiem humānās palīdzības konvojiem pēdējo dienu laikā nav izdevies sasniegt aplenkto pilsētu. Tiek uzskatīts, ka vismaz 200 000 civiliedzīvotāju ļoti nepieciešama evakuācija.Sarkanais Krusts šodien atkārtoti uzsvēra, ka situācija Mariupolē ir ārkārtēja, norādot, ka "cilvēki, cenšoties pabarot savas ģimenes, saskaras ar neiespējamu izvēli". Organizācija piebilda, ka pilsētā esošie "būtībā tiek nosmacēti", palīdzības konvojiem sastopoties ar grūtībām sasniegt pilsētu un sniegt palīdzību tiem, kam tā nepieciešama. Vakar aptuveni 300 cilvēku spēja aizbēgt no Mariupoles. (Sky News)

Krievijā aizliegts koncertēt krievu un ukraiņu mūziķiem, kuri nosodījuši Maskavas uzsākto karu pret Ukrainu, tīmekļa izdevumam "Agentstvo" atklājis kāds Maskavas mūziķis, kā arī kāds koncertu rīkotājs, kas vēlējušies palikt anonīmi. https://www.delfi.lv/kultura/news/music/medijs-krievija-aizliedz-karu-nosodijusu-krievijas-un-ukrainas-muziku-koncertus.d?id=54151570

Spānijas varasiestādes ieguvušas kontroli pār jahtu ar nosaukumu "Lady Anastasia", kas pieder Krievijas oligarham Aleksandram Mihejevam, pret kuru ir noteiktas ES sankcijas. Jahta nevar atstāt piestātni Maljorkā, kur tā tagad ir pietauvota, sacīja avots policijā. (Al Jazeera)

Šorīt, uzrunājot Rietumu līderus, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis sniegt lielāku atbalstu Kijivai un brīdinājis, ka Krievija varētu vērsties pret citām Eiropas valstīm. "Mēs joprojām varam apturēt Krievijas kara mašīnu, mēs joprojām varam apturēt cilvēku nogalināšanu," viņš sacīja, apgalvojot, ka būtu "vieglāk to izdarīt kopā". "Jo citādi viņi nāks pie jums." (Sky News)

Ukrainā turpinās Krievijas armijas “demilitarizācija”, raksta Ukrainas armijas Ģenerālštābs. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272828411696911&show_text=true&width=500

ANO Bēgļu aģentūra ir sniegusi jaunāko informāciju par to ukraiņu skaitu, kuri kopš Krievijas invāzijas sākuma devušies prom no valsts. Kopumā savas mājas pametuši 2,95 miljoni ukraiņu, no kuriem 1,8 miljoni ieceļojuši Polijā. Citi ir devušies uz Ungāriju, Rumāniju un Slovākiju. Tikmēr UNICEF apstiprinājis, ka kopš konflikta sākuma par bēgļiem kļuvuši 73 000 ukraiņu bērnu. Uz Rietumeiropu devušies aptuveni 300 000 ukraiņu bēgļu. (Sky News)

Drons “Bayraktar” iznīcinājis Krievijas pretgaisa aizsardzības kompleksu “Tor-M1” Sumu apgabalā aizturēts kārtējais Krievijas karavīrs. Viņš pats lūdzis naktsmājas kāda ciema iedzīvotājiem, kuri viņu pēc tam nodevuši policijai.

Kremlis paziņojis, ka sievietes, kura pārtrauca tiešraides ziņu raidījumu Krievijas valsts televīzijas kanālā, lai nosodītu karu Ukrainā, rīcība ir pielīdzināma "huligānismam". "Kas attiecas uz šo sievieti, tas ir huligānisms," žurnālistiem sacīja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs. (Al Jazeera)

Sumu apgabalā aizturēts kārtējais Krievijas karavīrs. Viņš pats lūdzis naktsmājas kāda ciema iedzīvotājiem, kuri viņu pēc tam nodevuši policijai.

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba tviterī paziņojis, ka aizvadījis sarunu ar savu Izraēlas kolēģi Jairu Lapidu. "Lapids man apliecināja, ka Izraēla nebūs ceļš, caur kuru Krievija apies sankcijas. Esmu pateicīgs par Izraēlas starpniecības centieniem un humāno palīdzību. Mēs apspriedām veidus, kā izbeigt karu Ukrainā," rakstīja Kuleba. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503666804480253952

Kāda tvitera lietotāja norāda uz, domājams, kārtējo Krievijas propagandas viltojumu. Krievijas propagandas medijā par it kā iegūtu Ukrainas spēku datoru, kurā redzami “Ukrainas mērķi” Krievijas kontrolētajās teritorijās, kartes nezin kāpēc gatavotas prezentācijas formā, bet ukraiņu valodas burts “є” ierakstīts nepareizi krievu alfabēta versijā “э”. https://twitter.com/OKhudetska/status/1503628469183393793?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas spēki naktī apšaudījuši galveno civilo reģionālo lidostu Dņipro, paziņoja reģiona gubernators. Uzbrukumā bojāts lidostas skrejceļš. (Sky News)

No 15. marta pulksten 20.00 līdz 17. marta pulksten 7.00 Kijivā noteikta komandantstunda. Pa pilsētu būs aizliegts pārvietoties bez speciālām atļaujām, iziet no mājokļa atļauts tikai, lai dotos uz patvertnēm, paziņoja Kijivas mērs Vitālijs Kļičko.

Ukrainas drošības dienests aizturējis hakeri, kas okupantiem nodrošinājis mobilos sakarus Ukrainā. Ukrainas karavīriem un valsts iestāžu darbiniekiem viņš sūtījis īsziņas ar piedāvājumu padoties, bet okupantiem pārsūtījis vadības nodotos rīkojumus.

Ukrainas premjerministra vietniece Irina Vereščuka sacīja, ka šodien paredzēts jauns mēģinājums piegādāt nepieciešamos resursus aplenktajai Mariupoles pilsētai. Viņa sacīja, ka atpakaļceļā konvojs uzņems sievietes un bērnus.Dienvidu ostas pilsētā vairāk nekā divas nedēļas ir iesprostoti civiliedzīvotāji, kuri lielāko daļu šī laika palikuši bez apkures, elektrības un ūdensapgādes. Ukrainas amatpersona sacīja, ka kopš iebrukuma sākuma Mariupolē ir nogalināti vairāk nekā 2500 cilvēku. (Sky News)

Polijas, Čehijas un Slovēnijas premjerministri šodien dosies uz Kijivu, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.Polijas valdība norādīja, ka brauciena mērķis ir apliecināt visas Eiropas Savienības nepārprotamu atbalstu Ukrainas suverenitātei un neatkarībai. (BBC)

Ukrainas dzelzceļš nacionalizē Ukrainā esošos Krievijas kompānijām piederošos vagonus. Pavisam tie esot 15 tūkstoši vagonu. Krievijā palikušo Ukrainas kompāniju vagonu skaits – 482.

Krievija pret Ukrainu izmanto tuvas darbības raķetes “Iskander-M”, kuras aprīkotas ar mānekļiem pretgaisa aizsardzības sistēmu apiešanai, atsaucoties uz ASV izlūkdienestiem, raksta “The New York Times”. Katrs raķetes izlaistais māneklis raida signālu, lai slāpētu vai maldinātu pretinieka radarus, kas meklē raķeti “Iskander”. Tāpat māneklis izdala siltumu, lai maldinātu raķetes ar termiskās meklēšanas funkciju. https://www.nytimes.com/2022/03/14/us/russia-ukraine-weapons-decoy.html

Pēc Krievijas apšaudes aizdegusies ēka Kijivā. (AFP/Scanpix/LETA)

Pēc Melitopoles mēra Ivana Fjodorova nolaupīšanas piektdien okupanti ir iecēluši amatā Krievijai draudzīgu mēru, rakstījusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija savā ziņojumā. "Ziņojums pieļauj, ka Krievija varētu viltot referendumu Hersonā, lai leģitimizētu teritoriju kā "neatkarīgu republiku" līdzīgi Doņeckai, Luhanskai un Krimai." https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503613213006565377/photo/1

Krievijas dzīvā spēka zaudējumi iebrukuma laikā pārsnieguši 13 500, jaunākajā kopsavilkumā ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272746298371789&show_text=true&width=500

“Rezumējot iepriekšminēto, domāju, ka mums jānovērtē, ka šajā karā mūsu nasta ir tikai ekonomiska. Lai gan aplēst tās precīzu apmēru ir teju neiespējami, visticamāk, tā nav pārmērīgi liela – ne tuvu tai, ko pieredzējām globālās finanšu krīzes laikā. “ https://www.delfi.lv/news/versijas/karlis-vilerts-krievijas-iebrukums-ukraina-ko-tas-maksas-latvijas-ekonomikai.d?id=54150264

Ukrainas policija ziņojusi, ka Krievijas spēki apšaudījuši autobusus, kuros evakuē cilvēkus no Hostomeļas pilsētas. Uzbrukumā bojā gājusi viena sieviete, bet divi vīrieši ievainoti. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1503622292353466369?cxt=HHwWgoCywcSg-N0pAAAA

Otrdienas naktī intensīvi apšaudīta Harkiva. https://twitter.com/nexta_tv/status/1503572005492301833?cxt=HHwWkoC5mbqx4d0pAAAA

Pie Kijivas metro stacijas nograndis sprādziens. Lukjanivskas stacija atrodas netālu no Ukrainas galvaspilsētas centra. Tā tagad esot slēgta. https://twitter.com/kyivmetroalerts/status/1503609873661104134?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503609873661104134%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60746557

"Rietumiem jāārstē atkarība no Krievijas enerģijas," sacījis Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons. Britu laikrakstam "Daily Telegraph" Džonsons norādījis, ka Rietumvalstu līderi pieļāva smagu kļūdu, atļaujot Kremļa saimniekam Vladimiram Putinam anektēt Krimu 2014. gadā bez jebkādām sekām. "Mēs nevaram šādi turpināt. Pasaule nevar pastāvīgi būt šīs šantāžas upuris," premjerministrs teicis ar domu, ka Rietumi šo astoņu gadu laikā kļuvuši atkarīgāki no Krievijas naftas un gāzes. https://twitter.com/Telegraph/status/1503492820442746881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503492820442746881%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F15%2Fukraine-war-large-explosions-heard-in-kyiv-zelenskiy-calls-on-russian-troops-to-surrender-putin-china-latest-news

Ķīna noraidījusi ASV valdības apgalvojumus, ka Krievija prasot militāro palīdzību saistībā ar iebrukumu Ukrainā. Ķīna atbildes reakcijā kritizējusi Vašingtonu par "ļaunprātīgu dezinformācijas" izplatīšanu. (The Guardian)

Mēģinot ieņemt ostas pilsētu Mariupoli dzīvību zaudējuši 150 Krievijas karavīri, paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrija. (Sky News) Jau iepriekš ziņots, ka naktī Ukrainas spēki atvairījuši okupantu mēģinājumu ieņemt aplenkto Mariupoli. Kaujas laikā iznīcināti divi Krievijas tanki. Mariupolē, kas pakļauta nemitīgām Krievijas apšaudēm, ir drūma humānā situācija. Vairāk nekā 2500 iedzīvotāji gājuši bojā, trūkst pārtikas, ūdens un medikamentu.

Krievijas ofensīva pēc neliela progresa brīvdienās ir iestrēgusi. Liels okupantu konvojs atrodas aptuveni 15 kilometru attālumā no Kijivas centra, atklājusi kāda ASV amatpersona. Vienlaikus nav pazīmju, ka Putins gatavotos iebrukumu apturēt, paziņoja Baltais nams. (Sky News)

Septiņos no rīta likvidēts ugunsgrēks daudzdzīvokļu mājā Kijivā, kurā pēc Krievijas spēku šāviņa trāpījuma bija aizdegušies vairāki stāvi. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332944848873411&show_text=true&width=500

Maskavā nosēdusies privātā lidmašīna, kas tiek saistīta ar Krievijas oligarhu Romānu Abramoviču. Lidaparāts pacēlies no Izraēlas un pēc īsas pieturas Turcijā ieradies Krievijā, ziņo “Reuters”. Abramovičam ir arī Izraēlas un Portugāles pilsonība. Pirmdien oligarhs redzēts Telavivas Benguriona lidostā. Pagājušajā nedēļā Lielbritānija un Eiropas Savienība pret Abramoviču vērsa sankcijas par viņa saitēm ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Pats oligarhs noliedz, ka viņam būtu cieši sakari ar diktatoru.

Pēc otrdienas rītā Kijivā nograndušajiem sprādzieniem deg dzīvojamā ēka, ziņo aģentūra “Ukrinform”. Plašāka informācija pagaidām nav pieejama. https://twitter.com/UKRINFORM/status/1503579908366295047

Naktī publicētā uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka iebrucēji ir apjukuši, jo negaidīja tādu ukraiņu pretestību. “Kā līdz šim, pretinieks ir apjucis. Viņi negaidīja tādu pretestību. Ticēja savai propagandai, kas desmitgadēm melo par mums. Nu jau sākuši saprast, ka ar karu viņi neko nepanāks,” pauž Zelenskis. Turklāt to labi zinot Krievijas karavīri un virsnieki. “Viņi bēg no kaujas lauka, pamet tehniku. Mēs savācam trofejas un izmantojam tās Ukrainas aizsardzībai. Krievijas karavīri šodien faktiski ir vieni no tehnikas piegādātājiem mūsu armijai. Viņi ļaunākajos murgos neko tādu nespēja iztēloties,” secina Zelenskis.

Kopsavilkums par svarīgāko: Gandrīz visi Krievijas ofensīvas virzieni ir iesprūduši, ziņo ASV aizsardzības amatpersonas. Pirmdien ielenkto Mariupoli beidzot izdevās pamest 160 automašīnu konvojam ar civiliedzīvotājiem. Pilsētā gājuši bojā vairāk nekā 2500 cilvēki. Otrdienas rītā Kijivas rietumos nogranduši vismaz divi lieli sprādzieni. Otrdien turpināsies Krievijas un Ukrainas sarunas. Pārrunu ceturtais raunds pirmdien beidzās bez būtiskiem rezultātiem. Krievija turpina Ukrainas pilsētu bombardēšanu, cietusi arī daudzstāvu dzīvojamā ēka Kijivā.

Dienvidkoreja nosūtīs Ukrainai neletālu militāro palīdzību 800 tūkstošu dolāru vērtībā, ziņo CNN. Tās ir aizsargķiveres, teltis, segas, ilgi uzglabājamas pārtikas pakas un aptieciņas.

Pirmdien Ukrainas spēki iznīcinājuši četrus okupantu helikopterus un vienu lidmašīnu. Savukārt Ukrainas iznīcinātājs notriecis Krievijas spārnoto raķeti. Ukrainas bumbvedēji Su-24m un Su-25 veikuši vairākus uzlidojumus Krievijas spēku kolonnām.

Spānija Barselonā aizturējusi 140 miljonu dolāru vērtu Krievijas oligarha jahtu “Valerie”, ziņo “Reuters”. Tā piederot bijušajam čekistam Sergejam Čemezovam, kurš vada Krievijas valsts korporāciju “Rostec”.

Krievija varētu izmantot ķīmiskos un bioloģiskos ieročus kā daļu no “viltus karoga” operācijas, brīdina Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Vienlaikus nav nekādu liecību Krievijas apsūdzībām, ka Ukraina gatavotos pielietot ķīmiskos vai bioloģiskos ieročus.“”Viltus karoga” uzbrukums gandrīz noteikti ietu roku rokā ar plašu dezinformācijas kampaņu, lai padarītu sarežģītu vainīgā piesaisti,” brīdina ministrija. Domājams, ka Krievija “viltus karoga” operāciju sava iebrukuma attaisnošanai plānoja jau 24. februārī. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503489559509798912

Ukrainas spēki naktī atvairījuši okupantu mēģinājumu ieņemt ostas pilsētu Mariupoli. Krievijas spēki, ciešot zaudējumus, pēc sāktā uzbrukuma atkāpušies, paziņoja Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Azovas jūras ostas pilsēta jau pusotru nedēļu atrodas aplenkumā. Pilsētā nav apkures, elektrības, cilvēkiem trūkst pārtika un ūdens. Vairāk nekā 2500 cilvēku Krievijas uzbrukumu rezultātā jau ir miruši. (Sky News)

Japāna ieviesusi sankcijas pret 17 Krievijas pilsoņiem, ziņo “Reuters”. Sarakstā ir 11 Krievijas Valsts domes deputāti, pieci baņķiera Jurija Kovaļčuka ģimenes locekļi un miljardieris Viktors Vekselbergs. Pavisam Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ Japāna vērsusi sankcijas pret 61 Krievijas pilsoni.

Otrdienas agrā rītā atkal atjaunota elektrības padeve Černobiļas atomelektrostacijai (AES), ziņo Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA). AES vairākas dienas elektrību nodrošināja ar dīzeļa ģeneratoriem. Pēc apšaudēs bojāto elektroapgādes līniju atjaunošanas elektrība tika pieslēgta, taču ne uz ilgu laiku, jo Krievijas apšaude to atkal sabojāja. (Liga.net)

19 dienu laikā Krievijas spēki pa Ukrainas pilsētām izšāvuši vairāk nekā 900 dažāda veida un izmēra raķetes, liecina Pentagona aprēķini. Par spīti lielajam lidmašīnu skaitam Krievijai nav izdevies gūt pilnīgu kontroli pār gaisa telpu, Ukrainas spēki uzbrukumu atvairīšanā veiksmīgi izmanto dronus, atzīmē ASV ministrijā. Par spīti bombardēšanām lielās Ukrainas pilsētas joprojām tiek aizstāvētas. “Gandrīz visi Krievijas sasniegumi nokļūst strupceļā,” secina Pentagonā. https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2965939/russians-pounding-ukraine-cities-with-long-range-fires-says-official/

Ap pulksten 5.30 Kijivā nogranduši spēcīgi sprādzieni. Vietējie mediji ziņo, ka tie notikuši galvaspilsētas rietumu nomalē Boršcagovkas rajonā. “Ukraine 24” ziņo, ka sprāgušas no Baltkrievijas puses palaistas raķetes. Gaisa trauksmes sirēnas skan Kijivā, Odesā, Umaņā un Hmeļņickas reģionā. (BBC)

