Ukraiņu spējas aizkavēt okupantu progresu būs kara gaitu izšķirošs faktors, ziņo Lielbritānija

Ukrainas spēku spēja turpināt cīņu kaujās, kas aizkavē okupantus, un pēc tam atkāpties, pirms aplenkšanas, visdrīzāk, arī turpmāk būs galvenais militārās kampaņas iznākuma noteicošais faktors, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Ukrainas spēki pēc atkāpšanās no Severodoneckas turpina ieņemt savas pozīcijas Lisičanskas pilsētā, ziņo britu izlūki. Krievijas spēki turpina īstenot tādu karošanas pieeju, kas paredz pakāpenisku aplenkšanu no Popasnas virziena, novēršot nepieciešamību šajā sektorā veikt jaunu Siverskijdonecas upes šķērsošanu.

Pašreizējās sauszemes kaujas, visticamāk, ir vērstas ap Lisičanskas naftas pārstrādes rūpnīcu, kas atrodas 10 kilometrus uz dienvidrietumiem no pilsētas centra.

Londona vēsta, ka operatīvā līmenī Krievijas spēki turpina gūt ierobežotu progresu, mēģinot ielenkt ukraiņu aizstāvjus Doneckas apgabala ziemeļos, virzoties uz priekšu no Izjumas.

