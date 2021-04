Ungāriem piedāvā iespēju atjaunot Azerbaidžānas kontrolēto Kalnu Karabahas daļu

Ungāru kompānijas tiks aicinātas piedalīties biznesa forumā par Kalnu Karabahas atjaunošanu, atsaucoties uz Tjurku padomes ziņoto, raksta "EurActive".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tjurku padome, kurā apvienojušās tjurku tautu grupas nāciju pārstāvošās valstis Turcija, Azerbaidžāna, Uzbekistāna, Kazahstāna un Kirgizstāna, forumu rīkos Maijā Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku. Ungārija ir vienīgā valsts, kas organizācijā ir novērotāja statusā, turklāt tā Otrajā Kalnu Karabahas karā atbalstījusi Azerbaidžānu, atzīmē medijs.

Padome ir starpvaldību organizācija un forums esot rezultāts tam, ka dalībvalstu uzņēmējdarbības sektori izrādījuši interesi aktīvi piedalīties Azerbaidžānas iekarotās Kalnu Karabahas, kā arī atbrīvoto to ieskaujošo teritoriju attīstīšanā. Iepriekš izskanējis, ka primāri tiks attīstīta reģiona infrastruktūra – atjaunoti ceļi un faktiski no jauna izbūvēts dzelzceļu tīkls, kas savienos vairāk nekā 30 gadus no pārējās Azerbaidžānas nošķirtos reģionus. Azerbaidžāna ir arī viena no retajām reģiona valstīm, kurā iedzīvotāju skaits aug un attiecīgi reiz sagrauto pilsētu atjaunošana tiek uzskatīta par dārgu, bet reālistisku mērķi.

Pērn sešu nedēļu ilgajā karā no 27. septembra līdz 9. novembrim Azerbaidžānas spēki ieņēma lielāko daļu Armēnijas kontrolētās Kalnu Karabahas, kā arī visas teritorijas ap to, kuras līdz šim bija okupējusi Armēnija.