Universitātes slimnīcās nav vērojams liels Covid-19 pacientu pieplūdums

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) nav vērojams liels Covid-19 pacientu pieplūdums.

Kā pavēstīja PSKUS valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš, slimnīcā pacienti ar Covid-19 diagnozi nekur nebija pazuduši. To skaits bija samazinājies, slimnīcā esot ap 20 Covid-19 pacientiem vienlaikus, bet patlaban viņu skaits nedaudz atkal sāk pieaugt, tuvojoties aptuveni 30 pacientiem. Viņaprāt, tā ir kontrolējama situācija, un pamatā tie ir pacienti, kuriem Covid-19 ir blakus diagnoze.

Arī RAKUS Infekciju uzraudzības dienesta virsārste Monta Madelāne informēja, ka Covid-19 pacientu skaits stacionāros ir neliels, taču ar nelielu tendenci pieaugt. Pārsvarā tie ir pacienti ar Covid-19 kā blakusdiagnozi, kas nozīmē, ka pacienti tika stacionēti citas slimības dēļ, kurai paralēli konstatēta Covid-19 infekcija. Ir arī tādi, kas hospitalizēti ar Covid-19 kā pamatdiagnozi, piebilda Madelāne.

RAKUS dati uz 9. jūliju liecina, ka stacionāros ar apstiprinātu Covid-19 infekciju atradušies 54 pacienti, savukārt diennakts laikā tika apstiprināti trīs jauni saslimšanas gadījumi.

"Pēdējo dienu vai nedēļu laikā ir parādījušies pacienti ar plaušu bojājumiem. Iepriekš tādi bija novērojami, kad cilvēki slimoja, piemēram, ar delta paveidu. Pārsvarā šie pacienti nav bijuši vakcinēti vispār, bet to skaits ir neliels - mēs nerunājam par simtiem," norādīja Madelāne.

Viņa skaidroja, ka patlaban cilvēki gandrīz tuvu 100% gadījumos slimo ar omikronu, un tas skaidrojams ar to, ka vasarā palielinās ceļošanas, savstarpējā kontakta biežums, kā arī netiek lietotas maskas un ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi. Līdz ar to tiem, kas vēl nav slimojuši ar omikronu, ir šobrīd lielāka iespējamība ar to saslimt.

"Globāli slimība nenorit smagāk nekā iepriekš, taču kopumā, populācijā pieaugot saslimušo skaitam, proporcionāli palielinās arī hospitalizēto pacientu skaits, un kādam šī slimība var noritēt smagāk. Pasaules kontekstā ir nedaudz pieaugusi pacientu hospitalizācija, jo omikrona paveidi BA4 un BA5 tur ir sākušies agrāk nekā pie mums. Ja Eiropā, pasaulē saslimstība pieaug, tad nedomāju, ka Latvija ir unikāls izņēmums," sacīja Madelāne.

RAKUS virsārste piebilda, ka visiem, kas iepriekš jau slimojuši ar omikronu, ir diezgan liela iespējamība saslimt vēlreiz, ja netiks ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi.