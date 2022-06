Upju šķērsošanas operācijas kļūs par noteicošu faktoru kara gaitā, prognozē Lielbritānija

Tuvāko mēnešu laikā upju šķērsošanas operācijas, visticamāk, būs viens no svarīgākajiem noteicošajiem faktoriem kara gaitā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka aizvadītajā nedēļas nogalē turpinājušās kaujas stratēģiski nozīmīgajā Severodoneckas pilsētā.

Galvenais, 90 kilometrus garais Krievijas frontes līnijas centrālais sektors Donbasā, atrodas uz rietumiem no Siverskijdonecas upes. Lai gūtu panākumus Donbasa ofensīvas pašreizējā darbības fāzē, Krievijai būs vai nu jāveic ambiciozas aplenkšanas operācijas, vai arī jāmēģina šķērsot upe, tās pretējā krastā nogādājot nepieciešamos uzbrukuma resursus, raksta Lielbritānijas ministrija.

Ukrainas spēki bieži vien ir spējuši iznīcināt tiltus pirms atkāpšanās, savukārt Krievijai bijušas grūtības precīzi realizēt sarežģīto koordināciju, kas nepieciešama veiksmīgai, liela mēroga upju šķērsošanai kauju laikā, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2022

