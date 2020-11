Ušakovs pievienojas ietekmīgajai eiroparlamentāriešu LGBTI starpgrupai

Eiropas Parlamenta deputāts Nils Ušdakovs (Saskaņa) pievienojies lielākajai eiroparlamentāriešu starpgrupai, kura cīnās par seksuālo minoritāšu tiesībām, oficiālajā LGBTI starpgrupas "Twitter" profilā ziņo tās pārstāvji.

Starpgrupa apvieno kopumā 152 eiroparlamentāriešus no dažādām politiskajām grupām, un līdz ar to tā ir skaitliski lielākā no kopumā 27 starpgrupām.

Kā norādīts starpgrupas oficiālajā interneta vietnē, tās biedri strādā lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimumu pārstāvju tiesību aizstāvībai Eiropas Parlamentā.

Parlamentāriešu starpgrupa ir neformāls formāts, lai deputāti, kuri to vēlas, varētu uzlabot un aizsargāt LGBTI pārstāvju pamattiesības. Starpgrupām ir savs sekretariāts, kas kkordinē dalībmnieku darbu.

Today, we warmly welcome our first Latvian Full Member (!), 🇱🇻 MEP @nilsusakovs , elected through @SaskanaRIGA to the @TheProgressives! 🌹