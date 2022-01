Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) un Eiropas partneriem jāgatavojas Krievijas iebrukumam Ukrainā. Jāpieņem tūlītēji ekonomiskie, diplomātiskie, militārie, izlūkošanas un humānās palīdzības mēri Ukrainas un tās tautas labā, tāpat nepieciešams stiprināt NATO austrumu robežu, minēts pasaulē ietekmīgas starptautiskās drošības domnīcas ziņojumā. Vašingtonas Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra publikācijā (CSIS) arī aprakstīti seši scenāriji, kā varētu izskatīties Krievijas iebrukums.

"Delfi" lūdza šos iespējamos variantus izvērtēt vienam no pieredzes bagātākajiem Ukrainas valstsvīriem, šobrīd nevalstiskā sektora pārstāvim Oļegam Ribačukam, kā arī Vācijas Maršala fonda ASV pētniekam Maksimam Miltam, bet par to tālāk rakstā.

Ziņojumam ir divi autori: Filips Vasiļevskis, kurš nesen pārtrauca 31 gadu ilgo karjeru kā Centrālās izlūkošanas pārvaldes paramilitāro operāciju virsnieks, bet Sets Džons ir CSIS viceprezidents, kā arī pērn izdotās grāmatas "Three Dangerous Men: Russia, China, Iran, and the Rise of Irregular Warfare" autors. Bijušais Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess par Vasiļevska un Džonsa rakstu izteicās lakoniski: "Šis garais raksts, kas iekļauj detalizēti izstrādātus iespējamos scenārijus, ir obligātā lasāmviela visiem, kas interesējas, kādos virzienos tālāk varētu vest Krievijas iebrukums Ukrainā."

Vismaz seši Krievijas militārie scenāriji