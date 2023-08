Uz Lietuvu aizbēdzis vēl viens Krievijas armijas virsnieks leitnants Ivans Koroļovs, kurš nelegāli šķērsojis robežu, devies uz Viļņu, kur lūdzis politisko patvērumu, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Krievijas karavīrs 10. augustā aizturēts Viļņas autoostā un nogādāts robežkontroles punktā, kur vienu dienu tika aizturēts.

Sarunas ar robežsargiem laikā viņš atklājis, ka dienējis Krievijas Austrumu militārā apgabala Apvienotās stratēģiskās pavēlniecības vienībā 59313-39, kuras pastāvīgās dislokācijas vieta ir Habarovskas apgabala Tejsiņas ciems.

"3. augustā es izlēmu pamest Krieviju, jo negribēju piedalīties asiņainajā karā, ko izvērsusi mana valsts. Tagad es esmu Lietuvā, kur esmu lūdzis politisko patvērumu," intervijā BBC sacīja Koroļovs.

Viņš apgalvo, ka piedalījies karā Ukrainā, kuru Krievijā dēvē par "speciālo militāro operāciju", taču visu šo laiku esot uzturējies Krievijas teritorijā.

"Es nebiju Ukrainas teritorijā. Mēs nodarbojāmies ar Krievijas karaspēka apgādāšanu ar munīciju. Mēs saņēmām munīciju no visas Krievijas, no visām vienībām, no visiem arsenāliem un izdalījām to brigādēm un daļām tieši Ukrainā," viņš teica.

Artilērijas virsnieks bija noliktavas priekšnieka vietnieks lauka artilērijas noliktavas uzskaites un operatīvajā nodaļā. Tagad viņš atrodas migrācijas centrā Pabradē, kamēr Lietuvas Migrācijas departaments izskatīs 11. augustā pieņemto patvēruma lūgumu.

Jau vēstīts, ka jūnijā uz Lietuvu aizbēga Krievijas gaisa spēku helikoptera pilots Dmitrijs Mišovs. Lietuvas Migrācijas departaments ir reģistrējis viņa lūgumu piešķirt patvērumu.

Intervijā BBC Mišovs kritizēja Krievijas iebrukumu Ukrainā, kā arī stāstīja, ka krievu karavīri var vairākas reizes ziņot par vienas un tās pašas ukraiņu tehnikas iznīcināšanu, lai saņemtu vadības apsolīto prēmiju.