Uz robežas ar Baltkrieviju smagi ievainots poļu policists

Polijas policists guvis nopietnus ievainojumus sadursmēs ar baltkrievu amatpersonu iedrošinātajiem migrantiem uz valsts robežas ar Baltkrieviju, atsaucoties uz policijas paziņojumu, vēsta Polijas Radio.

Cietušais likumsargs tiek evakuēts uz slimnīcu ar, iespējams, lauztu galvaskausu – viņam trāpījis kāds no robežas otras puses mests objekts, skaidro policijā.

Incidents noticis laikā, kad Polijā pāri robežai nelegāli cenšas iekļūt tūkstošiem migrantu no trešajām valstīm. Polija, Eiropas Savienība, NATO un ASV apsūdz Aleksandra Lukašenko režīmu par migrantu izmantošanu kā hibrīduzbrukuma instrumentus pret Rietumiem.

Pirmdien Baltkrievijas drošībnieki pavadīja tūkstošiem migrantu uz slēgto Kuzņicas-Bruzgu robežpārejas punktu, informē poļu amatpersonas. Otrdien no rīta, kā liecina virkne video, migranti meta akmeņus pa Polijas policistiem un robežsargiem, kā arī centās sabojāt robežas žogu.

Kuźnica: aggressive migrants keep throwing stones at our soldiers and officers. Polish services are repelling the attack https://t.co/kh0TRCW1K0