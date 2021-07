Uzbrukumā ar Izraēlas miljardieri saistītam tankkuģim Arābijas jūrā nogalināti divi cilvēki

Uzbrukumā ar Izraēlas miljardieri saistītam tankkuģim pie Omānas krastiem Arābijas jūrā nogalināti divi tankkuģa apkalpes locekļi, piektdien paziņojušas varasiestādes.

Pagaidām neviens nav uzņēmies atbildību par ceturtdienas naktī notikušo uzbrukumu tankkuģim "Mercer Street", kas kuģo zem Libērijas karoga, bet kāda ASV amatpersona sacīja, ka uzbrukuma veikšanai, visticamāk, izmantots bezpilota lidaparāts. Tas savukārt palielina iespējamību, ka aiz uzbrukuma stāv valdība vai militārs grupējums.

Uzbrukumā dzīvību zaudēja divi apkalpes locekļi, no kuriem viens bija no Lielbritānijas, bet otrs no Rumānijas, informēja Londonā bāzētais uzņēmums "Zodiac Maritime", kas ietilpst Izraēlas miljardiera Ejala Ofera kuģniecības kompānijā "Zodiac Group".

Izraēlas drošības dienestu amatpersona paziņoja, ka Izraēlas skatījumā aiz šī uzbrukuma stāv Irāna, bet nesniedza nekādus pierādījumus šim apgalvojumam. Amatpersona vienīgi norādīja, ka līdzīgi uzbrukumi reģionā notikuši arī agrāk.

ASV, Izraēla un citas valstis vaino šajos uzbrukumos Irānu.