Uzbrukumā Krievijas bāzēm okupētajā Melitopolē likvidēti vairāk nekā 200 iebrucēji

Raķešu uzbrukumā Krievijas bāzēm okupētajā Melitopolē sestdienas vakarā likvidēti vairāk nekā 200 iebrucēji, vietnē "Telegram" paziņojis Melitopoles mērs Ivans Fedorovs.

Vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka slimnīcas Melitopolē ir pārpildītas un ievainotie okupanti tiek pārvesti uz Krimas slimnīcām.

Sestdienas vakarā Melitopoli satricināja vairāk nekā desmit spēcīgi sprādzieni.

Fedorovs ziņoja, ka pilsētas austrumos aizdegusies baznīca, ko bija okupējuši Krievijas karavīri.

Himars targeted and hit a Wagner' PMC barrack's hotel complex in #Melitopol only 3 badly wounded and rest 300+ eliminated instantly💀☠ pic.twitter.com/9HWFQcr4Uj