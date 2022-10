Uzbrukumā Sevastopolē, iespējams, iznīcināts Krievijas flagmanis 'Admiral Makarov'

Uzbrukumos Sevastopolē cietuši vismaz trīs Krievijas Melnās jūras flotes kuģi, starp kuriem arī flgmanis "Admiral Makarov".

Vairāki neatkarīgie eksperti pētījuši foto un video no notikumu vietas, arī no bezpilota lidmašīnām un droniem, kas bijušas līcī pie Sevastopoles. Vienā no video redzams, kā uzbrūk "Admiral Grigorovič" klases fregatei, kurai Melnajā jūrā atbilst tikai flagmanis "Admiral Makarov". Video pārtrūkst brīdī, kad, visticamāk, bezpilota lidmašīna ietriecas kuģī.

Citā video var redzēt uzbrukums mīnu kuģim "Ivan Golubets". Kā ziņo Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrija, kuģim esot "nelieli" postījumi. Izpētītie foto un video materiāli liecina, ka Ukrainas armijas uzbrukumos Sevastopoles līča rajonā cietušas arī zemūdenes, bet to skaits netiek minēts.

Kopā uzbrukumos varētu būt izmantoti astoņi droni un bezpilota lidmašīnas, norāda eksperti.