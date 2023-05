Uzbrukumā slimnīcai Dņipro nogalināts viens cilvēks; 15 ievainotie

Vismaz viens cilvēks gājis bojā un vēl 15 ir ievainoti raķetes triecienā slimnīcai Ukrainas Dņipro pilsētā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja uzbrukuma faktu un sacīja, ka varasiestādes strādā, lai izglābtu slimnīcā esošos cilvēkus. Viņš sacīja, ka glābšanas misijā ir iesaistītas visas nepieciešamās iestādes.

Iepriekš reģiona gubernators Serhijs Lisaks sacīja, ka pilsētai uzbrukts ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem. Ukrainas varasiestādes paziņoja, ka tās naktī notriekušas 17 raķetes un 31 bezpilota lidaparātu, kas palaisti no Krievijas.

Vairāki bezpilota lidaparāti un raķetes trāpīja mērķiem austrumu pilsētās Dņipro un Harkivā.

