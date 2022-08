Uzbrukums dienvidos: ukraiņi apšauda ienadnieku, okupanti pastiprina patruļas Hersonā

Ukrainas spēku triecienu rezultātā okupantu spēki, kas atrodas Hersonas apgabala Dņepras labajā krastā, ir zaudējuši apgādes līnijas no Krimas. Vienlaikus Krievijas iebrucēji pastiprinājuši patruļas un civiliedzīvotāju pārbaudes apgabalā, ziņo Ukrainas mediji.

Pirmdien, 29. augustā, Ukrainas spēku operatīvā pavēlniecība "Dienvidi" paziņoja par pretuzbrukuma sākumu valsts dienvidos. Tomēr varasiestādes plašāku informāciju neatklāj un aicina gaidīt oficiālus paziņojumus.

Otrdien Hersonas apgabala militārās administrācijas vadītājs Jaroslavs Januševičs apstiprinājis mediju un analītiķu teikto, ka Krievijas spēki Hersonas apgabala labajā krastā apšaudīto tiltu dēļ ir zaudējuši apgādes līnijas no okupētās Krimas, ziņo "Liga.net".

"Tagad ir tikai gājēju satiksme. Krievijas armija izrādījās atgriezta no apgādēm no Krimas un apgabala kreisā krasta," citē medijs.

Tāpat viņš norāda, ka var apstiprināt ziņas par triecieniem pa okupantu atbalsta punktiem, tehnikas un dzīvā spēka pulcēšanās vietām apgabalā.

Savukārt operatīvā pavēlniecība "Dienvidi" nav apstiprinājusi amerikāņu raidsabiedrības CNN ziņoto, ka Ukrainas spēki Hersonas apgabalā ir atbrīvojuši jau četras apdzīvotas vietas. Tā kā operācija turpinās, pašlaik šāda veida informācija netiks apstiprināta, nacionālajā televīzijas pārraidē paziņoja "Dienvidi" preses pārstāve Nataļja Gumenjuka.

"Atšķirībā no CNN es ļoti pārdzīvoju par šo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem un tām vienībām, kuras tur cīnās," teica Gumanjuka.

Savukārt Hersonas apgabala padomes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Soboļevskis savā "Telegram" kanālā raksta, ka okupanti palielinājuši patruļu skaitu apgabalā un pastiprināti pārbauda iedzīvotāju dokumentus un mobilo tālruņu saturu.

"Meklē uguns koriģētājus un izlūkošanas-diversantu grupu dalībniekus," raksta Soboļevskis. Viņš aicina iedzīvotājus pārbaudīt savu tālruņu saturu pirms iet ārā no mājas, jo "viena neuzmanīga frāze sarakstē" vai fotogrāfija var kļūt par iemeslu aizturēšanai.

Iepriekš Ukrainas mediji ziņoja, ka Hersonas pilsētā esot dzirdami šāvieni un sprādzieni.

Sprādzienu trokšņi un dūmi kaut kur Hersonas apgabalā redzami arī kādā tīmeklī publicētā video.

Tāpat atklātībā nonācis kāds video, kurā esot redzama amerikāņu pretradaru raķetes HARM palaišana no Ukrainas MiG-29 iznīcinātāja valsts dienvidos. ASV medijs "The New York Times" iepriekš rakstīja, ka ukraiņi ir spējuši pielāgot šīs raķetes saviem iznīcinātājiem, kā arī veiksmīgi izmanto Rietumu ieročus citos radošos veidos.

Kadā citā video redzams mirklis pēc HIMARS raķešu palaišanas Hersonas frontē.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.