Rietumos no Kijivas tikko beigusies kauja, ukraiņu spēki apskata pretiniekam nodarītos zaudējumus. No kaujas lauka uzņemtā video redzama degoša krievu bruņutehnika, un video autors fonā angļu valodā skaita: “Viens, divi, trīs, četri iznicināti krievu tanki. Saukšu to par labu dienu.” Tas gan nav nekas neparasts, Ukrainas armijas rindās šobrīd karo vairāki tūkstoši ārzemnieku, no kuriem liela daļa ir veterāni ar kauju pieredzi, kas tagad labi noder cīņās ar krievu okupantiem.

Drīz pēc Krievijas iebrukuma, 2022. gada 27. februārī, saskaņā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska parakstīto dekrētu tika izveidots Ukrainas Starptautiskais teritoriālās aizsardzības leģions, kuru veido ārzemnieki, kas vēlas palīdzēt karot ar krievu iebrucējiem. Ukrainas Ārlietu ministrija iepriekš ziņoja, ka vēlmi pievienoties šai vienībai izteikuši vairāk nekā 20 000 brīvprātīgo no 52 valstīm. Marta vidū žurnālisti vēstīja, ka starptautiskajā vienībā ir pieteikušies jau 40 000 karotāju, savukārt Ukraina datus par ārzemju brīvprātīgajiem nepublisko. Ukrainā ir ieradušies brīvprātīgie no Lielbritānijas, ASV, Kanādas, Latvijas, Gruzijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Nīderlandes, Dānijas, Horvātijas, Brazīlijas, arī no Krievijas un citām valstīm.

Ukrainas Bruņotie spēki iepriekš norādīja, ka gaida ārzemju cīnītājus ar militāro pieredzi, savukārt nepieredzējušos karstgalvjus, kuri vēlas “skaisti pakarot”, ukraiņi aicināja labāk palikt mājās, jo reāla pienesuma no viņiem cīņās nebūs.

Vairāki ārzemnieki cīnās Gruzijas Nacionālajā leģionā, vienā no ārvalstu karavīru vienībām Ukrainā.