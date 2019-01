Vācijā aiztur iespējamo politiķu datu nopludinātāju

Vācijas varasiestādes otrdien paziņojušas, ka aizdomās par personīgo datu nopludināšanu tīmeklī, kas skārusi simtiem vācu politiķu un citu publisko personu, aizturēts kāds 20 gadus vecs vīrietis.

Federālā Kriminālpolicijas pārvalde pavēstīja, ka svētdien Hesenes zemē veikta kratīšana aizdomās turamā dzīvoklī. Pēc tam aizdomās turamais aizturēts.

Izmeklētāji uzskata, ka 20 gadus vecais vīrietis no Hesenes rīkojies viens. Viņam var tikt izvirzītas apsūdzības par privātu datu zādzību un pretlikumīgu publiskošanu.

"Aizdomās turamais tika nopratināts 7. janvārī," teikts Federālās Kriminālpolicijas pārvaldes paziņojumā. "Viņš plaši atzinās apsūdzībās pret viņu un sniedza noderīgu informāciju ne tikai par saviem noziegumiem."

Aizdomās turamais sacījis, ka rīkojies viens, un nekas neliecina par citiem iesaistītajiem. Vīrietis nopratināšanā licis manīt, ka viņu motivējušas dusmas par politiķu. žurnālistu un sabiedrībā zināmu personu publiskajiem paziņojumiem.

Varasiestādes paziņojušas, ka personīgo datu noplūde skārusi gandrīz 1000 personu. Vairumā gadījumu tīmeklī publiskota tikai šo personu kontaktinformācija, taču aptuveni 60 gadījumos publiskota plašāka personiskā informācija. Tostarp nopludināti partiju iekšējie dokumenti un kredītkaršu dati.

Datu noplūde skārusi visu Bundestāgā pārstāvēto partiju biedrus, izņemot eiroskeptiķu partiju "Alternatīva Vācijai" (AfD). Policija svētdien arī pārmeklēja kāda 19 gadus veca vīrieša māju Heilbronnā. Vīrietis, kurš sazinājies ar aizdomās turamo, sadarbojas ar varasiestādēm kā liecinieks.

"Pozitīvās ziņas ir, ka valdības tīkli, acīmredzot, nav skarti (..). Bet ir skaidrs, ka mums kā federālajai valdībai (..) ir jādara vairāk, lai uzlabotu kiberdrošību," sacīja Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Stefans Maijers.

Dati tika nopludināti decembrī tviterī Adventes kalendāra formā pa vienam ierakstam dienā. Varasiestādes to pamanīja tikai janvāra sākumā.

Laikraksts "Bild" vēsta, ka nopludināti dati par 405 politiķiem no kristīgo demokrātu (CDU) un Kristīgi sociālās savienības (CSU), 294 politiķiem no Sociāldemokrātu partijas (SPD), 105 "zaļajiem", 82 politiķiem no kreiso ekstrēmistu partijas "Die Linke" ("Kreisie") un 28 brīvajiem demokrātiem (FDP).