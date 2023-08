Vācija atkāpjas no juridiski saistošas apņemšanās ik gadu aizsardzībai veltīt 2% no IKP

Vācijas valdība ir atkāpusies no juridiski saistošas apņemšanās aizsardzībai ik gadu veltīt vismaz 2% no IKP kā to paredz NATO vadlīnijas, trešdien aģentūrai "Reuters" sacīja avots Eiropas lielvalsts valdībā.

Izmaiņas nozīmē, ka Vācija varēs ievērot savu pašreizējo solījumu sasniegt 2% mērķi vidēji piecu gadu laikā.

Šis formulējums ir maigāks par kanclera Olafa Šolca (attēlā) sākotnējo solījumu 2022. gada 27. februāra runā, kurā viņš trīs dienas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā paziņoja par "Zeitenwende" jeb milzīgām izmaiņām. "Turpmāk mēs aizsardzībā katru gadu ieguldīsim vairāk nekā 2% no IKP," toreiz sacīja Šolcs.

Vācijas valdības pārstāvis atteicās komentēt jaunā budžeta likumprojekta detaļas.

NATO sabiedrotie jau iepriekš ir asi kritizējuši Berlīni par to, ka tā ik gadu aizsardzībai netērē 2% no iekšzemes kopprodukta.

Nav skaidrs, vai Berlīne saglabās militāros izdevumus virs šī sliekšņa, kad tiks izlietots 100 miljardu eiro īpašais fonds Bundesvēra atjaunošanai līdz atbilstošam standartam, atzīmē medijs.