Vācijā atrasta Putina Stasi identifikācijas karte

Vācijā atrasta Vācijas Demokrātiskās Republikas Valsts Drošības ministrijas jeb Stasi identifikācijas karte, kas piederējusi Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, ziņo portāls "DW".

Putinam šī identifikācijas karte piederējusi laikā, kad viņš strādāja Drēzdenē kā VDK aģents. Konrāds Felbers, Stasi ierakstu aģentūras direktors, medijam "Bild" pastāstīja, ka dokuments Putinam piederējis laika posmā no 1985. gada beigām līdz 1989. gadam. Iepriekš par šī dokumenta eksistenci nebija zināms.

Identifikācijas karte atrasta nejauši – tā iegūta pēc tam, kad kāds medijs palūdzis dokumentus no Stasi arhīva, norādīja Felbers.

Felbers atklāja, ka šāda identifikācijas karte Putinam ļāvusi vieglu pieeju visiem Austrumvācijas slepenpolicijas birojiem, taču tas nenozīmējot, ka Putins strādāja Stasi labā, vēsta medijs. Putins par VDK aģentu Drēzdenē strādāja no 1985. līdz 1989. gadam, kad beidza pastāvēt Vācijas Demokrātiskā Republika.

Here's Vladimir Putin rocking the "minor public school alumnus" look in his old Stasi credentials. pic.twitter.com/Y2mxVs1tba— Oliver Moody (@olivernmoody) December 11, 2018