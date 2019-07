Vācijā pērn uz dzīvi apmetušies par 400 000 cilvēku vairāk nekā aizbraukuši

Pagājušajā gadā Vācijā uz dzīvi apmetās par 400 000 cilvēku vairāk nekā aizbrauca no Vācijas, liecina Federālā statistikas biroja otrdien publiskotie dati par migrāciju.

2018. gadā Vācijā no ārvalstīm iebrauca un apmetās uz dzīvi 1,58 miljoni cilvēku, savukārt no Vācijas aizbrauca 1,18 miljoni cilvēku. Neto migrācija Vācijā tādejādi nedaudz samazinājusies, salīdzinot ar 2017. gadu, kad Vācijā uz dzīvi apmetās par 416 000 cilvēku vairāk, nekā aizbrauca no valsts.

87% cilvēku, kas pērn pārcēlās uz dzīvi Vācijā, ir ārvalstu pases, liecina statistikas biroja apkopotie dati. 2017. gadā ārvalstu pases bija 89% iebraucēju.

Taču palielinājies arī vāciešu skaits, kas atgriezušies dzimtenē pēc dzīvošanas kādā citā valstī.

Ja 2017. gadā Vācijā atgriezās 167 000 šādu cilvēku, tad pērn jau 202 000.

Tajā pašā laikā pieaudzis no valsts aizbraukušo vāciešu skaits. Ja 2017. gadā no Vācijas emigrēja 249 000 vāciešu, tad pagājušajā gadā jau 262 000.