Vācijā turku un kurdu kautiņos ievainoti vismaz pieci cilvēki

Kautiņos starp turkiem un kurdiem, kas pirmdienas vakarā izcēlušies Hernē Vācijas rietumos, kad kurdi izgāja ielās, lai protestētu pret Turcijas iebrukumu Sīrijas ziemeļos, ievainoti vismaz pieci cilvēki, ziņo policija.

Kad gājiens caur pilsētas centru, kurā piedalījās aptuveni 350 cilvēki, devās garām kādam kioskam, tajā dzerošie cilvēki esot demonstrantiem rādījuši provokatīvus žestus. Uz to protestētāji reaģēja, ielaužoties kioskā un piekaujot divus tā apmeklētājus.

Brīdi vēlāk uz gājienu tika mesta pudele no ielas malā esošās turku kafejnīcas. Arī šajā gadījumā sekoja līdzīga demonstrantu reakcija, protestētājiem izdemolējot kafejnīcu un piekaujot vismaz vienu apmeklētāju. Ievainots arī viens no policistiem, kas mēģināja iejaukties, lai pārtrauktu kautiņu.

Starp cietušajiem ir arī viens no gājiena organizatoriem, kas mēģināja iejaukties, lai apturētu vardarbību. Policijai galu galā tomēr izdevās atjaunot kārtību, un gājiens mierīgi beidzās, kā bija plānots, pilsētas centrā. No aptuveni trim miljoniem Vācijā dzīvojošajiem Turcijas pilsoņiem vai no Turcijas ieceļojušo personu pēctečiem apmēram miljons ir etniskie kurdi.

Vācu politiķi arvien biežāk brīdina par spriedzi starp abām kopienām, paužot satraukumu par Tuvo Austrumu konfliktu pārcelšanu uz Vācijas teritoriju. Turku un kurdu attiecības vēl vairāk saasinājušās, Turcijai pagājušajā nedēļā sākot militāro operāciju Sīrijas ziemeļaustrumos pret kurdu kaujiniekiem, kas kontrolē šīs teritorijas. Vācija nosodījusi Ankaras uzsākto militāro operāciju un apturējusi ieroču eksportu uz Turciju.