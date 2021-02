Vācijā un Nīderlandē sniegs otro dienu paralizē satiksmi

Snigšanas un zemo gaisa temperatūru dēļ Vācijā un Nīderlandē jau otro dienu traucēta dzelzceļa un autoceļu satiksme.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vācijas austrumos naktī uz šosejas A4 pie Gēras kupenās iestrēgušas kravas automašīnas.

Kravas automašīnu sastrēgums izveidojies arī uz šosejas A7 pie Getingenes. Rezultātā daļu no šosejas nācās slēgt, vēsta ziņu aģentūra DPA.

Vācijas dzelzceļa operators "Deutsche Bahn" ziņo, ka joprojām traucēta vilcienu satiksme Vācijas vidienē un ziemeļos, un tālsatiksmes vilcieni nekursē uz ziemeļaustrumiem no Frankfurtes, uz rietumiem no Berlīnes un uz dienvidrietumiem no Hamburgas.

Nīderlandes dzelzceļa operators NS ziņo, ka pirmdien vilcienu satiksme valstī būs stipri ierobežota.

Spēcīga snigšana aizvadītajā naktī ierobežoja transporta kustību arī Čehijā. Starptautiskie vilcieni kavējas vairākas stundas un šorīt tika atcelti vairāki vilcieni uz Prāgu. Galvaspilsētā kavējas arī autobusi un tramvaji.

Šoseju D1, kas saista Prāgu ar valsts otro lielāko pilsētu Brno, vairākās vietās nobloķējuši kravas mašīnu sastrēgumi, un ceļu satiksmes negadījums apturējis satiksmi uz šosejas D8, kas ved no Prāgas uz Vāciju.

Nīderlandē pirmdien bija plānots atsākt mācības pamatskolās, kas pandēmijas dēļ tika slēgtas pirms Ziemassvētkiem. Taču daudzi skolēni slikto laikapstākļu dēļ šodien tā arī palika mājas.

Pēdējās dienās Eiropas ziemeļos un vidienē spēcīgi snidzis un nokritusies gaisa temperatūra, apgrūtinot ikdienas gaitas tūkstošiem cilvēku.