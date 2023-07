Vācijai līdz 2025. gadam būs vislabāk aprīkotā NATO armijas divīzija Eiropā, pārliecināta Berlīne

Vācija ir pārliecināta, ka tai līdz 2025. gadam tai būs vislabāk aprīkotā armijas divīzija no visām NATO Eiropas dalībvalstīm, intervijā ar aģentūru “Reuters” apgalvojis ģenerālleitnants Alfons Maiss.

Šobrīd Vācijai nav nevienas divīzijas, kas būtu kaujas gatavībā. Nevienā no militārajām vienībām nav vismaz 20 000 karavīru. Berlīne plāno, ka pirmā no trīs divīzijām darbu sāks 2025. gadā, savukārt otrā – 2027. gadā.

"Esmu ļoti optimistiski noskaņots, ka mēs to paveiksim," intervijā skaidroja ģenerālleitnants. Divīzijā sākotnēji būtu no aptuveni 80% – 90% no nepieciešamā personāla, kā arī viņš uzsvēra, ka plāni ir saskaņoti ar pašu NATO. Vācija sākumā nodrošinās divas Mehanizētās brigādes, savukārt vēlāk vēl vienu – vieglāk bruņotu vidējo brigādi, ko pastiprinātu arī Nīderlandes brigāde.

"Tas būs gana labi. Tas būs pietiekami, lai kļūtu par vislabāk aprīkoto NATO Eiropas valstu divīziju. Vismaz tāds ir mūsu un Nīderlandes partneru mērķis," uzsvēra Maiss.

Kā uzsver medijs, NATO valstis aktīvi cenšas atjaunot savas divīzijas pēc desmitiem gadu ilgušiem mazākiem kariem Irākā un Afganistānā. Šo konfliktu dēļ divīzijas tikušas atstātas novārtā, sadalītas un tām atņemti ieroči un munīcija.

Intervijā ģenerālleitnants atzinis, ka tas būs ambiciozi – apgādāt divīziju ar pietiekamu munīcijas daudzumu līdz 2025. gadam. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Rietumu valstis lielu daudzumu munīcijas piegādā Kijivai, tādēļ krājumi ir ievērojami samazinājušies.