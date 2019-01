Vācijas ārlietu ministrs aicina Krieviju glābt INF līgumu

Vācijas ārlietu ministrs Heiko Māss aicinājis Krieviju glābt INF līgumu un nepieļaut bruņošanas sacensības atsākšanos, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība"(RFE/RL).

INF vienošanos 1987. gadā parakstīja Padomju Savienība un ASV. Tā paredzēja likvidēt daļu no abu valstu kodolarsenāla – raķetes ar lidojuma attālumu no 500 līdz 5500 kilometriem. ASV apgalvo, ka Krievija šo līgumu ir pārkāpusi un šī iemesla dēļ februārī izstāsies no tā.

Vizītē Maskavā Māss Krieviju aicināja iznīcināt raķeti, kura, pēc ASV apgalvojumiem, pārkāpj līgumu. Atbildot uz Māsa teikto, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs norādīja, ka Krievija nepārkāpj līgumu, vēsta RFE/RL.

Māss izteicās, ka INF līgums ir nepieciešams, tomēr tas esot nepietiekams, ņemot vērā faktu, ka mūsdienās parādījušās jaunas tehnoloģijas, kuras līguma parakstīšanas brīdī nepastāvēja. Kā vienu no piemēriem Hāss minēja karadarbību kibertelpā.