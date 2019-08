Vācijas ministrs ierosina pastiprināt kontroli uz robežas ar Šveici

Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Zēhofers piektdien ierosinājis pastiprināt kontroli uz robežas ar Šveici.

Ministrs paziņoja, ka darīs visu, kas viņa spēkos, lai īstenotu gudru kontroli uz robežām. Viņš atklāja, ka pērn Vācijā migranti pieķerti 43 000 reižu, nelegāli šķērsojot robežu. "Mums tam jāstājas pretī ar plašākām pārbaudēm un reizēm pārbaudēm tieši uz robežas, tostarp Šveices robežas," sacīja Zēhofers.

Viņš atklāja, ka vēl nav apspriedis šo lietu ar kancleri Angelu Merkeli, kurai pašreiz ir atvaļinājums, bet sacīja, ka viņi to pārrunās aci pret aci. Žurnāls "Spiegel" ziņo, ka Zēhofers vēlas pastiprināt arī drošības pasākumus dzelzceļa stacijās, tostarp ierīkot vārtus vai barjeras uz peroniem.

Zēhofers iepriekš ir nonācis domstarpībās ar Merkeli, ierosinot stingrus pasākumu imigrācijas ierobežošanai, pērn gandrīz novedot valdību līdz sabrukumam. Nule kā izteiktie ierosinājumi ir reakcija uz noziegumu Frankfurtē, kur kāds Eritrejas pilsonis, kurš bija ieradies Vācijā no Šveices, nogalināja astoņgadīgu zēnu, nogrūžot viņu uz sliedēm priekšā vilcienam. Viņš nogrūda uz sliedēm arī zēna māti, bet viņai izdevās izvairīties no vilciena.

Vīrietis stacijā mēģināja zem vilciena pagrūst arī kādu 78 gadus vecu sievieti, bet tas viņam neizdevās. Aizdomās turamais bija ieradies no Šveices, kur policija viņu meklē par draudiem kaimiņienei Cīrihē. Viņš draudēja sievietei ar nazi un ieslēdza to dzīvoklī. Viņš ieslēdza dzīvoklī arī savu sievu un trīs bērnus un pēc tam aizbēga no Cīrihes.