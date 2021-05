Vācijas ministrs: Lukašenko rūgti samaksās par lidmašīnas sagrābšanu

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko rūgti samaksās par lidsabiedrības "Ryanair" lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu, kas noveda pie baltkrievu opozīcijas žurnālista Romāna Protaseviča aizturēšanas, otrdien sacīja Vācijas ārlietu ministrs Heiko Māss.

"Katram diktatoram, kas spēlējas ar šādām idejām, tas būtu jāpadara skaidrs, ka samaksa būs rūgta," žurnālistiem Berlīnē sacīja ministrs, šādi izsakoties dienu pēc tam, kad Eiropas Savienības (ES) līderi bija vienojušies saraut Eiropas gaisa satiksmes sakarus ar Baltkrieviju un noteikt jaunas ekonomiskās sankcijas.

"Mūsu mērķis vienmēr ir bijis ar šiem soļiem vērsties pret Lukašenko un viņa varas aparātu, nevis civiliedzīvotājiem, kas jau tāpat cieš zem šī režīma varas," viņš piebilda.

Māss sacīja, ka šonedēļ sarunās Lisabonā ar saviem ES kolēģiem apspriedīs tālākos soļus.

ES darbojas "ciešā koordinācijā" ar ASV, norādīja ministrs.

Lidmašīnas piespiedu nosēdināšana bija "briesmīga rīcība", kas apdraudēja vairāk nekā 170 cilvēku dzīvības, sacīja Māss.

"Tas bija uzbrukumus aviācijas drošībai, preses brīvībai un Eiropas pilsoņiem, kas atradās lidmašīnā," norādīja Vācijas ministrs.

Jau ziņots, ka svētdien aviosabiedrības "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.

Eiropadome pirmdienas vakarā vienojās par ekonomisku un personālu sankciju noteikšanu pret Baltkrieviju, tostarp aizliedzot Baltkrievijas aviosabiedrībām lidojumus ES gaisa telpā un liedzot tām piekļuvi ES lidostām. Eiropadome arī pieprasīja nekavējoties atbrīvot Protaseviču un Sapegu un garantēt viņu pārvietošanās brīvību.