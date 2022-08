Vācijas SPD nodaļas vadītājas amatā pārvēl 'Nord Stream 2' lobēšanas skandālā iesaistīto Švesigu

Vācijas ietekmīgās Sociāldemokrātiskās partijas (SPD) Mēklenburgas-Priekšpomerānijas reģionālās nodaļas vadītājas amatā nedēļas nogalē pārvēlēta šīs federālās zemes ministru prezidente Manuela Švesiga, kura iepriekš ierauta skandālā par gāzesvada projekta "Nord Stream 2" lobēšanu, tostarp pašas dibinātam "klimata" fondam saņemot naudu no "Nord Stream 2" attīstītājiem.

Since there’s still some disbelief about this outside of Germany: yes, an “environmental foundation” founded by Minister President of Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), received €192 million from Gazprom via their subsidiary NordStream 2 AG, in Feb-Nov 2021