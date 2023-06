'Vagner' kaujinieki atstājuši Rostovu pie Donas; ASV izlūkdienesti zinājuši par gaidāmo dumpi

Algotņu grupējuma "Vagner" kaujinieki naktī uz svētdienu atstājuši Rostovu pie Donas, paziņojis reģiona gubernators.

Kravas automašīnas ar kaujiniekiem, tanki un citas bruņumašīnas atgriezās lauka nometnēs ārpus pilsētas, atsaucoties uz Rostovas apgabala vadītāju Vasīliju Golubevu, ziņoja aģentūra TASS.

Krievijas ziņu aģentūra "RIA Novosti", atsaucoties uz aculiecinieku, vēstīja, ka arī pats "Vagner" vadītājs Jevgeņijs Prigožins atstājis Krievijas Dienvidu militārā apgabala štābu Rostovā pie Donas. Pirms vagnerieši devās prom, desmitiem cilvēku, kas bija sapulcējušies pie štāba, uzgavilēja kaujiniekiem.

One of the Wagner fighters opened fire in the sky during the withdrawal of the PMC from Rostov while civilians celebrated the mercenaries. pic.twitter.com/HpjTj98PTm