'Vagner' līderu ģimenēm pirms Prigožina vadītā dumpja beigām draudējuši Krievijas izlūkdienesti

Krievijas izlūkdienesti draudēja algotņu grupējuma "Vagner" līderu ģimenēm, pirms Jevgeņijs Prigožins atcēla savu virzību uz Maskavu, laikrakstam "The Telegraph" atklājuši avoti Apvienotās Karalistes drošības sektorā.

Šis Lielbritānijas presē publicētais ziņojums ļauj uzzināt dažus no potenciālajiem iemesliem par to, kāpēc Prigožins sestdienas vakarā tik pēkšņi pārtrauca gājienu uz Maskavu tikai dažas stundas pirms pilsētas sasniegšanas. “Vagner” līderis atsauca savu karaspēku pēc tam, kad panāca vienošanos ar Kremli. Šī vienošanās tika panākta ar Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko starpniecību. Saskaņā ar vienošanos Kremlis paziņoja, ka Prigožins dosies uz Baltkrieviju apmaiņā pret apžēlošanu no apsūdzībām valsts nodevībā.