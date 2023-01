'Vagner’ maina uzbrukuma stratēģiju: pašnāvnieciska, bet efektīvāka, spriež žurnālists

Kremļa izlolotais militārais uzņēmums "Vagner" ir mainījis savu kaujas taktiku Ukrainā, kur pēdējos mēnešus mērķtiecīgi uzbrūk Donbasa apdzīvotajām vietām Bahmutai un Soledarai. Taktika kļuvusi nosacīti gudrāka, apgrūtina ukraiņu karavīrus un tai ir arī zināms efekts, tomēr cilvēka dzīvībai šajā shēmā nav atvēlēta nekāda vērtība. Visi okupantu resursi šobrī arī mesti vienā virzienā – uz Soledaru, uzskata ukraiņu politologs un žurnālists Tarass Berezovecs.

Kā patlaban armijā dienošais Berezovecs stāsta intervijā juristam un "YouTube" blogerim Markam Feiginam, okupantu spēki pēdējās dienās no Bahmutas savu fokusu ir mainījuši tieši uz Soledaru.

"Bahmuta ir "smaga" pilsēta, ja skatāmies no uzbrucēju pozīcijām. Tā atrodas aiz upes, to ieskauj daudz mežu, purvu, daudz dažādu virsotņu, no kurām var labi redzēt kustību, koordinēt artilērijas uguni," intervijā kanālam "Feygin Live" stāsta Berezovecs.

"Tagad viņi ir mainījuši savu kaujas taktiku. Ja agrāk "Vagner" uzbruka lielās grupās ap 30-40 cilvēkiem, tad šobrīd viņi ļoti apgrūtina mūsu artilērijas darbu, jo uzbrūk mazās grupās četri līdz astoņi, maksimums, 15 cilvēki.