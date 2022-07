'Vagner' palīdzējuši okupantiem gūt taktiskus panākumus Donbasā, ziņo britu izlūki

Krievijas privātajam militārajam uzņēmumam "Vagner", visticamāk, ir izdevies panākt taktisku progresu Donbasā ap Vuhlehirskas spēkstaciju un tuvējo Novoluhanskes ciematu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Daļa Ukrainas spēku šīs teritorijas varētu jau būt pametuši, ziņo Londona.

Lielbritānijas ministrija arī atgādina, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šobrīd devies vizītē uz vairākām Āfrikas valstīm - Ēģipti, Etiopiju, Ugandu un Kongo Republiku. Krievija, ļoti iespējams, centīsies izmantot vizītes, lai starptautiskajā pārtikas krīzē vainotu Rietumus un iegūtu atbalstu no Āfrikas valstīm, kuras kopumā ir palikušas neitrālas attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Kopš 2014. gada Krievija ir pielikusi ievērojamas pūles, lai nodrošinātu ietekmi visā Āfrikā, šajā kontinentā "Vagner" algotņus dislocējot kā vienu no galvenajiem ietekmes instrumentiem.

Krievija galvenokārt sadarbojas ar Āfriku, jo uzskata, ka tā Maskavai ļaus pietuvoties "lielvalsts" identitātei, uz kuru Krievija tiecas. Tās sekundārie mērķi, iespējams, ir nodrošināt preču koncesijas un pārliecināt Āfrikas valstis starptautiskajos forumos balsot atbilstoši Krievijas interesēm, noslēgumā ziņo britu izlūki.

