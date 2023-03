'Vagner' rindās karojušos cietumniekus apžēlos un atbrīvos, lēš Lielbritānija

Tuvāko nedēļu laikā tūkstošiem Krievijas notiesāto, kas Ukrainā karojuši grupējuma "Vagner" rindās. visticamāk, tiks apžēloti un atbrīvoti, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka "Vagner" vadības īstenotā ieslodzīto vervēšana sasniedza kulmināciju 2022. gada rudenī, kad ieslodzītajiem tika piedāvāta piespriestā soda mīkstināšana pēc sešu mēnešu ilgas dienēšanas okupantu spēkos.

Lai gan aptuveni puse no savervētajiem ieslodzītajiem, visticamāk, ir nogalināti vai ievainoti, pierādījumi no Krievijas liecina, ka "Vagner" pilda savu solījumu atbrīvot izdzīvojušos. Atbrīvotajiem "Vagner" veterāniem izsniegtajos sertifikātos rakstīts, ka tie ir apstiprināti ar prezidenta Vladimira Putina dekrētu, raksta Lielbritānijas ministrija.

Ņemot vērā to, ka "Vagner" tagad, visticamāk, ir aizliegts vervēt vairāk ieslodzīto, ieslodzīto atbrīvošana pasliktinās grupējuma personāla problēmas. Turklāt pēkšņais nereti vardarbīgu likumpārkāpēju pieplūdums ar nesenu un traumējošu kaujas pieredzi, iespējams, radīs nopietnu izaicinājumu Krievijas kara laika sabiedrībai, noslēgumā ziņo britu izlūki.

