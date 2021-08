Pēc inficēšanās ar Covid-19 delta variantu, neraugoties uz vakcinēšanos, Lielbritānijā miruši vairāk nekā 100 cilvēki. Vai vakcīna ir neefektīva cīņā ar jaunajām vīrusa mutācijām? "Deutsche Welle" faktu pārbaude apliecinājusi vakcīnas efektivitāti, tomēr risks inficēties pastāv.

Pēc inficēšanās ar koronavīrusa delta variantu Lielbritānijā miruši vismaz 259 cilvēki. Saskaņā ar Lielbritānijas Veselības ministrijas paspārnē esošās aģentūras "Public Health England" datiem, 116 no mirušajiem bijuši pilnībā vakcinēti. Līdz ar to visus satrauc jautājums: vai vakcīna pasargā no Covid-19 delta varianta?

Iesākumā diskleimers: jā, vakcīna ir efektīva, tajā skaitā arī pret koronavīrusa delta paveidu. Taču risks inficēties tomēr pastāv. Kādēļ tā?

Vakcīna ir efektīva, bet ne 100%