Vairāk nekā 80 sievietes nogalinājis maniaks no Angarskas sapņo karot Ukrainā

Bijušais milicis Mihails Popkovs (attēlā), kas Krievijā notiesāts par vairāk nekā 80 sieviešu slepkavībām un plašāk pazīstams kā "Angarskas maniaks", intervijā Irkutskas vietējam medijam "Vesti-Irkutsk" atklājis, ka viņam "ir sapnis" iestāties armijā un iet karā pret Ukrainu, ziņo "Radio Svoboda".

Tajā pašā intervijā maniaks atklāj, ka nesen ir atzinies vēl divu sieviešu slepkavībās un pēc tam no cietuma Mordvijā pārvietots uz ieslodzījuma vietu Irkutskā.

Runājot par vēlmi karot, 1964. gadā dzimušais Popkovs gan precizējis, ka gribētu darīt to tad, kad ārā būs siltāks laiks, karš galu galā neesot "datorspēlīte un mākslas grāmatiņa".

"Vienkārši pēc siltām telpām attapties aukstā tranšejā, cik ilgi tur cilvēks izvilks?" teicis notiesātais. Bet, kad paies ziema un sali, viņš "nedomājot piekristu" doties karā pret Ukrainu, lai gan šaubās, vai viņu paņemtu.

Kā norāda Popkovs, viņam esot pieprasīta militārā specialitāte.

Mihails Popkovs savus noziegumus pastrādāja no 1992. līdz 2010. gadam Irkutskas apgabalā. Līdz 1998. gadam viņš strādāja Iekšlietu ministrijas orgānos. Popkovu aizturēja 2012. gadā Vladivostokā, skaidro "Radio Svoboda".

Viņš nogalināja upurus pēc tam, kad Angarskas apkārtnē vēlu vakarā bija piedāvājis aizvest sievietes, bieži vien savā policijas automašīnā.

2015. gadā viņu atzina par vainīgu 22 sieviešu slepkavībās un piesprieda mūža ieslodzījumu. 2018. gadā tiesa atzina viņu par vainīgu vēl 59 slepkavībās un piesprieda vēl vienu mūža ieslodzījumu.

Pēc otrās notiesāšanas viņš atzinies vēl divās slepkavībās.

Ieslodzīto došanās karā uz Ukrainu Krievijā ne tikai ir iespējama, bet pat tiek aktīvi popularizēta. Cietumniekus karošanai, solot pretī naudu, godu un brīvību, vervē privātās militārās kompānijas "Vagner" vadītājas Jevgēnijs Prigožins.

Medijos ziņots, ka šādā veidā ir izdevies savervēt desmitus tūkstošus notiesāto. "Vagner" grupa aktīvi karo karstākajā frontes sektorā pie Bahmutas un Soledaras. Publiski nav zināms, vai Prigožinam ir kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kādus noziedzniekus drīkst vai nedrīkst pieņemt darbā.

Nesen Prigožins paziņoja, ka pēc apžēlošanas mājās brīvi atgriezušies notiesātie no pirmās savervēto cietumnieku grupas. Raidsabiedrības BBC krievu valodas dienesta un "Agenstvo" žurnālisti noskaidroja, ka starp tiem ir par laupīšanām, slepkavībām un narkotiku tirdzniecību notiesātie.

Putin's bloodhound Prigozhin suggested that Wagner mercenaries (pro criminals released to fight against Ukraine) should study to be RU diplomats afterwards.