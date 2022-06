Vairāk nekā puse no Severodoneckas nonākusi okupantu kontrolē, ziņo britu izlūki

Vairāk nekā puse stratēģiski nozīmīgās Severodoneckas pilsētas, visticamāk, ir nonākusi okupantu kontrolē, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas sauszemes operācijas un uzbrukumi joprojām ir cieši koncentrēti nelielā Luhanskas apgabala sektorā. No 30. līdz 31. maijam Severodoneckas ielās saasinājās kaujas, Krievijas spēkiem virzoties tuvāk pilsētas centram.

Londona ziņo, ka ārpus Donbasa Krievija turpina tāla darbības rādiusa raķešu triecienus pret infrastruktūru visā Ukrainā.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 June 2022

