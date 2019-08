Vairāk skotu referendumā atbalstītu neatkarību, liecina aptauja

Skotijas vēlētāji atbalstītu neatkarību no Lielbritānijas, ja notiktu vēl viens referendums, atsaucoties uz pirmdien publicētu aptauju, raksta aģentūra "Reuters".

Aptaujā piedalījās 1019 respondentu. No viņiem 46% atbalstītu Skotijas neatkarību, savukārt pret to balsotu 43%. Atskaitot tos respondentus, kuri savu nostāju nespēja definēt vai arī teica, ka referendumā nepiedalīsies, 52% no aptaujātajiem balsotu par neatkarību, liecina aptaujas rezultāti.

Jaunais Lielbritānijas premjers Boriss Džonsons Skotijā nav iecienīts politiķis. Ierodoties uz tikšanos ar Skotijas ministri Nikolu Stērdženu pagājušajā nedēļā, Džonsons tika izsvilpts.

Pirmo reizi kopš 2017. gada marta kādā no aptaujām vairākums respondentu atbalstījuši Skotijas neatkarību, atzīmē "Reuters".

Referendumā, kas notika 2014. gadā Skotijas vēlētāji neatbalstīja neatkarību – par atdalīšanos no Lielbritānijas nobalsoja 45%, bet pret to – 55%. Tomēr "Brexit" referendums un tā radītās politiskās sekas ir radījušas izaicinājumus Londonas-Edinburgas attiecībās. Skotija bija viens no Apvienotās Karalistes reģioniem, kura iedzīvotāji "Brexit" referendumā atbalstīja Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā.